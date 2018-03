Odbúrajte pracovný stres. Tipy, ako sa zrelaxovať aj bez dovolenky

Väčšina ľudí priznáva, že stres zažíva minimálne dvakrát to týždňa. Nedajte sa prevalcovať a naplánujte si vypnutie.

Rozčúlili ste sa v práci? Potrebovali by ste si oddýchnuť, ale dlhšia dovolenka je v nedohľadne? Ak sa cítite pod psa, určite je najlepším spôsobom oddychu dlhšia dovolenka alebo zmena práce, nie vždy sa to však dá. Kým si užijete aspoň predĺžený víkend, môžete načerpať sily aj pri domácej relaxácii. Môžete si ju vytvoriť kedykoľvek. Stres sa oplatí odbúrať, ak prerastie do chronického štádia, môže viesť nielen k vyčerpanosti, podráždenosti, ale i k depresiám.

