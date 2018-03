FOTO: Potrebujete REŠTART? Detox na Srí Lanke vám zmení život, toto obetujte

Počuli ste o zázračných účinkoch detoxikačných pobytov na Srí Lanke, ale neobišli vás ani informácie, že vám vezmú všetky osobné veci, budú do vás liať len vodu a klystír? Omyl.

Ajurvéda odporúča, neprikazuje. „Aj na Srí Lanke nájdete ortodoxné ajurvédske liečebne známe z Indie, kde vám pri príchode vezmú všetky osobné veci vrátane mobilného telefónu. No nie je to bežné,“ upokojuje Karin Grófová. Ak ste fajčiar, môžete fajčiť aj počas očistného pobytu. Podľa skúseností však budete fajčiť menej. Alkohol je vylúčený, v rezortoch ho nekúpite. A hoci vám nikto nezakáže priviezť si ho, sami si ním len uškodíte a oslabíte účinky očisty.

Voňavú prehliadku detox pobytu na Srí Lanke sledujte vo FOTOgalérii ►►►

Hľadajte kvalitu

Na Srí Lanke sú stovky rezortov, no len niečo vyše dvadsať má certifikát ajurvédskych noriem. Vyberajte tie. Ak vám nejde len o wellness, ale o liečebný efekt a čistenie tela, hľadajte rezorty „panchakharma“. Ideálny osobný prístup získate v zariadeniach s kapacitou do dvadsať ľudí. „Mnohí sa vyľakajú, ale vôbec nie je čoho,“ hovorí Karin Grófová, ktorá je lekárom na Srí Lanke za veľa vďačná. Spravil z jej manžela nového človeka, keď ho pred šiestimi rokmi zbavil chronickej nespavosti a dny.

„Nejde o nijaké pochybné liečiteľstvo či spiritualitu. Ajurvéda je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou ako úspešný medicínsky systém, podobne ako čínska medicína,“ pokračuje Karin, ktorá už je na Srí Lanke ako doma.



Počas dňa absolvujete päť ayurvedských procedúr. Foto: Karin Grófová, profimedia.sk

FIT záchrany pre stále vyťažených. Ale áno, pôjde to!

Ajurvéda mení štýl

Mnohí miestni lekári majú vyštudovanú aj západnú medicínu, ktorá sa ajurvédskou dokonale dopĺňa. Západná medicína je dobrá na riešenie akútnych problémov, no na tie chronické sa špecializuje práve ajurvédska. Nelieči liekmi, ale zmenou životného štýlu. A hlavne, pristupuje ku každému individuálne. V menších rezortoch je osobnejší prístup, s lekárom ste v kontakte už vopred.

„Môže vás požiadať o výsledky vyšetrení a vy mu ich donesiete. Mnohí si chodia len oddýchnuť, no lekár vyšetrí aj tých. Sleduje oči, jazyk, kožu, nechty, ale aj nohy. Na tom vidí, čo vaše telo potrebuje a ktorý orgán nepracuje tak, ako má. Podľa toho vám nastaví procedúry a stravu do čistiaceho dňa a po ňom,“ opisuje Karin nástup na pobyt, ktorý by mal trvať minimálne dva týždne. „Na kratšie sa neoplatí ísť, ani ak si chcete ísť len oddýchnuť. Ak sa chcete liečiť alebo chudnúť, príďte aspoň na tri týždne,“ odporúča.

Oplatí sa míňať peniaze na detoxikačné kúry? Lekárka vám to vysvetlí

Sloboda!

Jete trikrát denne, dvakrát denne pijete čerstvé ovocné šťavy a pomedzi to absolvujete každý deň päť procedúr. Nemusíte riešiť, čo si oblečiete, obujete a na líčenie či na česanie ani nepomyslíte. Môžete totálne vypnúť, úplne sa ‚opustiť‘.

„Rezort sa oplatí vyberať podľa osobných odporúčaní a podľa lekára, ktorého meno si ľudia dobre pamätajú. Pri odchode im totiž dáva nutričný plán, teda zoznam bežných európskych potravín, ktoré by nemali jesť, ktoré môžu jesť, ale s mierou, a ktoré sú pre nich doslova ako stvorené. Odporučí im, aby sa tým riadili ešte aspoň pár týždňov po návrate domov,“ hovorí Karin o tom, čo sa oplatí dodržať. Pre vlastné zdravie a dlhodobú pohodu.

„Ajurvéda nerobí zázraky na počkanie. Sami na sebe pocítite, že aj drobná zmena môže mať dlhodobý pozitívny vplyv. Keďže lekári ovládajú západnú medicínu, lieky, ktoré nepotrebujete, vám vymenia za prírodné ajurvédske a, samozrejme, nabalia vám ich aj domov.“

Chcete sa aj vy cítiť vo svojom tele lepšie? Viac príbehov, ktoré vám budú inšpiráciou, efektívnych tipov a rád odborníkov nájdete v najnovšom špeciálnom vydaní Zdravia - DETOX! Práve v predaji!

Čítajte aj: