FOTO: Šlo im o život, potom vyhrali olympiádu. Títo BORCI to dokázali s astmou!

Aj s diagnózou na papieri je veľká šanca, že s astmou môžete dokázať veľké veci. Zvučné mená zo športového sveta sú toho dôkazom!

Nedožadujte sa potvrdenia od lekára, že vášmu dieťaťu bráni astma v telesnej výchove. Šport odháňa chorobu. Samozrejme, ak je astma pod kontrolou. „Keď rodičom malého pacienta oznámim diagnózu, upozorňujem, že s týmto ochorením možno bude bojovať celý život. Na druhej strane s ním môže vyhrať olympiádu! Som známy tým, že nepodpisujem žiadne potvrdenia, že dieťa nemôže športovať, hoci sa toho rodičia dožadujú. Ja budem liečiť tak, aby mohlo chodiť na telocvik,“ prízvukuje alergiológ a imunológ docent MUDr. Peter Čižnár, PhD., že pohyb astmu odháňa.

Samozrejme, len ak je bez príznakov, akútnych záchvatov a neobmedzuje v bežných aktivitách ani v spánku. „Cieľom je dosiahnuť plnú kontrolu nad ochorením. Asi len u 5 % detí s ťažkou formou astmy to nejde, no dosiahneme aspoň výrazné zlepšenie,“ kladie doktor Čižnár rodičom na srdce dôkladne dodržiavať liečbu inhalačnými kortikosteroidmi v spreji alebo biologickými liekmi. A, samozrejme, vystríhať sa alergénov a ostatných podnetov, o ktorých viete, že by mohli astmu rozzúriť.

