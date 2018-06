VIDEO: Jedno telo, dve DNA. Modelka je svojim vlastným dvojčaťom

Časté nádchy, kožné alergie na jednej strane tela a zvláštne sfarbenie kože prinieslo neuveiteľnú diagnózu. Americká speváčka a herečka Taylor Muhl v maternici absorbovala svoje dvojča.

Na svete je iba sto podobných prípadov. Tridsaťtriťočná Taylor Muhl modelka a talentovaná speváčka je ešte o niečo výnimočnejšia. Vzácny stav zvaný chimérizmus, pri ktorom sa v nej spojila vlastná DNA s DNA jej dvojčaťa, je ešte o niečo výnimočnejší. Okrem dvoch imunitných systémov, dvoch krvných obehov, má každá polovica tela aj iné sfarbenie.

Tušila som, že mám dvojča

Po narodení na jej tele nebolo nič zvláštne, okrem dvoch farebných odtieňov pokožky, ktorú však lekári považovali za zvláštne materinské znamienko. V skutočnosti to bolo miesto, kde sa Taylor ešte v maternici zlúčila so svojou sestrou. „Keď som mala asi šesť rokov, neustále som sa mamy pýtala, či som mala dvojča. Aj so svojimi priateľkami som sa stále chcela hrať na dvojčatá, obliekať sa rovnako a podobne," spomína Taylor, akoby tušila, že je s ňou niečo inak. Okrem dvojfarebného brucha bola neustále nachladnutá, trpela migrénami a hrôzostrašným menštruačným cyklom. O chimérizme však nepočula až do roku 2009, kedy videla dokumentárny film s bábätkom s podobnou čiarou na bruchu. S diagnózou jej dali za pravdu aj lekári.



Dve polovice bruška malej Taylor mali nápadne inú farbu. Foto: Profimedia.sk

Alergická polovička

O čo presne ide? V ranom štádiu tehotenstva telo Taylor absorbovalo zárodok tela svojej sestry. Všetko na jej ľavej strane tela je o niečo väčšie, má dva imunitné systémy a dva krvné obehy. Na Taylorinej pokožke brucha je viditeľný prechod medzi dvoma telami s odlišnou pigmentáciou. To však nie je všetko. Iba jedna polovica jej tela je alergická na kontakt s rôznymi kovmi. Z každej virózy sa zotavuje dvakrát tak dlhšie, keďže namiesto jedného mí oslabené dva imunitné systémy.

„Len ťažko som sa zmierovala s prekážkami, ktoré mi prinieslo moje ochorenie. Držala som ho v tajnosti a cítila som sa zraniteľná. Mám imunitnú nedostatočnosť, za roky mi z vlasov ostala iba štvrtina," zveruje sa Taylor na svojom účte na facebooku. „Som z toho v strese a smutná, v depresiách. Ale viem, čo môžem napraviť diétou, cvičením, výživovými doplnkami a meditáciou," vyrovnáva sa s údelom modelka.



Dvojfarebnú kožu Taylor najprv ukrývala, teraz sa pýši svojou odlišnosťou. Foto: Facebook / Taylor Muhl. Ďalšie foto Taylor neprehliadnite vo FOTOGALÉRII ►►►

Iba sto prípadov

Chimérizmus znamená, že človek je zložený z dvoch alebo viacerých geneticky odlišných štruktúr z rôznych zygot. Z cudzej zygoty má málo alebo viacero buniek. Môže sa tak stať, že matky majú odlišnú DNA od svojich detí, keďže tie môžu mať DNA jej absorbovaného dvojčaťa. Keďže chimérizmus je extrémne zriedkavý, väčšina ľudí sa o ňom dozvie iba náhodne z DNA testu. Presné čísla nie sú známe, keďže veľakrát sa chimérizmus týka iba niektorého orgánu, či viacerých, nie celého tela. Známych je však len 100 prípadov na celom svete.

Video: Neuveriteľný príbeh chimérickej Taylor Muhl

Zdroj videa: youtube.com / Barcroft TV

