Krátke opláchnutie rúk po príchode domov je síce chvályhodné, ale v čase, keď zúri chrípka, venujte umývaniu rúk väčšiu pozornosť.

Prečo je dôležité naučiť sa dôkladne si umývať ruky? Je to jeden z najefektívnejších spôsobov ako obmedziť šírenie vírusov. Umývaniu rúk by ste však mali venovať v priemere 20 až 30 sekúnd a vydrhnúť by ste mali každý záhyb. Aj táto bežná činnosť má svoju správnu techniku.

