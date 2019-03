Herec Luke Perry mal silnú mozgovú mŕtvicu. Následky zatiaľ nie sú známe

Luke Perry (52) známy predovšetkým ako Dylan McKay zo seriálu Beverly Hills 902 10 prekonal predposledný februárový deň silnú porážku.

Mozgová mŕtvica zasiahla amerického herca Luka Perryho v stredu 27. februára v ranných hodinách. Bol práve vo svojom dome v kalifornskom Sherman Oaks. Hercov hovorca potvrdil, že Luka previezli záchranári pred desiatou hodinou dopoludnia do neďalekej nemocnice. Tam si herca nechali na pozorovaní. Zvláštnosťou je, že v ten deň sa hercovo meno skloňovalo v médiách dvakrát. Práve v stredu totiž televízna sieť Fox Broadcasting Company potvrdila, že pripravuje voľné pokračovanie seriálu Beverly Hills 902 10. Práve tento seriál priniesol hercovi celosvetový úspech. Novinka má mať 6 dielov a zahrať si v ňom má aj šesť pôvodných hlavných predstaviteľov. Luke Perry medzi nimi pravdepodobne nebude. Rovnako ako Shannen Doherty, predstaviteľka Brendy, ktorá dlhodobo a opakovane bojuje s rakovinou.

Mŕtvica v číslach

Celosvetovo je mŕtvica treťou najčastejšou príčinou úmrtia.

najčastejšou príčinou úmrtia. Každé 4 sekundy na svete niekoho zasiahne mŕtvica a každých 40 sekúnd na ňu niekto zomrie.

na svete niekoho zasiahne mŕtvica a každých na ňu niekto zomrie. Trvá len 5 minút , než začnú odumierať prvé mozgové bunky.

, než začnú odumierať prvé mozgové bunky. Približne 70 % pacientov sa úplne zotaví, ak sa začnú liečiť do 1 hodiny od vzniku príznakov.

pacientov sa úplne zotaví, ak sa začnú liečiť do od vzniku príznakov. Na začatie liečby má pacient od vzniku príznakov maximálne 6 hodín .

. Vo viac než 50 % prípadov môžeme cievnej mozgovej príhode predísť prevenciou.

prípadov môžeme cievnej mozgovej príhode predísť prevenciou. Najdôležitejší pri cievnej mozgovej príhode je čas. Ak pacient dostane liečbu do troch hodín od prvých príznakov, môže vyviaznuť bez vážnych následkov.

Keď sa uzavrie

Cievna mozgová príhoda, CMP, má dve podoby. Zjednodušene povedané, mozog buď zinfarktuje, alebo začne krvácať. Infarkt vznikne, keď sa uzavrie niektorá tepna krvnou zrazeninou. Cez zablokované miesto nemôže pretekať krv, takže tkanivo mozgu odumiera a ide o veľmi rýchly proces, za minútu zahynú až dva milióny buniek. To sa samozrejme výrazne prejaví, či už v podobe ochrnutia končatín a neschopnosti chodiť, alebo poruchou reči, komunikácie, zraku a inými komplikáciami.



Cieva praskne

Pri mozgovom krvácaní tepny nebývajú upchaté, ale sú také oslabené, že jednoducho prasknú.

Cievna mozgová príhoda postihne u nás ročne dvanásťtisíc pacientov, pričom až tretina z nich zomrie. Ďalšia tretina skončí v trvalej invalidite a zvyšok je relatívne bez následkov. Vyhraté však nemajú, riziko, že sa CMP zopakuje, je veľmi vysoké. Ktorú z dvoch podôb CMP má herec Luke Perry sa zatiaľ na verejnosť nedostalo.

Zapamätajte si príznaky

človeka schváti náhla slabosť, necitlivosť, má ťažkosti s hybnosťou tváre, ruky a nohy na jednej polovici tela

vár brní alebo úplne stuhne, postihnutý sa nemôže usmiať, zapískať, prehĺtať

neovláda ruku, vypadávajú mu z nej veci

noha sa pri chôdzi podlamuje alebo je neovládateľná

človek ostane náhle nerozhodný, zle sa vyjadruje, nie je mu rozumieť alebo nerozumie ľuďom v okolí

nedokáže niečo napísať alebo prečítať

náhle vidí rozmazane alebo prestane vidieť

k zhoršenej chôdzi sa môžu pridružiť závraty, strata rovnováhy

bez zjavnej príčiny sa objavia náhle silné bolesti hlavy

ROZPOZNAJTE CMP

Zdá sa vám, že niekto vo vašom okolí nereaguje primerane na situáciu? Všímajte si jeho tvár, ruky a reč

TVÁR: Povedzte mu, aby sa usmial, zapískal a ukázal zuby. Ak utrpel mozgový infarkt, ústny kútik mu klesne a pri úsmeve to bude zreteľne vidno.

RUKY: Požiadajte ho, aby natiahol ruky pred seba a otočil ich dlaňami hore. Ochrnutá ruka rýchlo klesne.

REČ: Poproste ho, aby povedal jednoduchú vetu, napríklad: Dnes ráno bolo zamračené. Človek s cievnou príhodou ju nevysloví alebo bude komoliť slová.

Príznaky nemusia trvať dlho a do niekoľkých minút môžu odoznieť. Aj vtedy je však potrebné, aby človek šiel na vyšetrenie, riziko, že dostane závažnú cievnu príhodu, je vysoké.

3x mŕtvica

Ischemická: Tvorí takmer 90 % prípadov, vzniká v dôsledku upchatia mozgovej cievy krvnou z

zrazeninou.

Krvácavá: Menej častá, no zároveň nebezpečnejšia. Rozlišujeme krvácanie z najväčších mozgových ciev do mozgových blán, ktoré najčastejšie spôsobuje prasknutie cievnej výdute. Pri prasknutí menších mozgových ciev priamo vnútri mozgu vzniká intracerebrálne krvácanie. To najčastejšie spôsobuje neliečený vysoký krvný tlak.

Malá mŕtvica: Pojem označujú ischemické ataky, ktoré majú podobné príznaky ako ischemická mŕtvica. Ide ale len o prechodný stav, ktorý zvyčajne odznie v priebehu niekoľkých minút. Rozhodne však tento typ mŕtvice nemožno podceňovať, väčšinou totiž predchádza cievnej mozgovej príhode v plnej sile.