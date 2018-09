Herec Martin Nahálka: Po plastike srdca. Mal som šťastie!

Herca z Liptova chytila Nitra za srdce. No keď sa mu začalo nebezpečne zväčšovať, museli Martina Nahálku (38) vziať do parády lekári.

Prišli ste na bicykli. Nejazdíte autom?

Mám aj auto, ale kde sa dá, tam idem na bicykli alebo pešo. Nebaví ma stále sedieť. Radšej sa hýbem. Ráno chodím na plaváreň. Neskôr je tam už príliš veľa ľudí. Korčuľujem, v zime lyžujem...

Hokej už nehrávate?

Osem rokov som chodil na hokejovú školu. Nepáčilo sa mi, ako to tam fungovalo. Ak ma kamaráti zavolajú, zahrám si, ale to sa nazbierame len naozaj výnimočne. Okrem toho, keď bývate v byte a chcete sušiť výstroj, nie je to bohviečo. Strašne to smrdí. To je asi najhorší pach, aký existuje. Ale v zime si rád zakorčuľujem na zamrznutom jazere.

Chystáte sa aj na extrémny Spartan race?

Raz som sa na ňom zúčastnil, ale potom som išiel na operáciu srdca a povedal som si, že už asi nepôjdem.

Preto tá veľká jazva na hrudníku?

Preto. Mal som šťastie. Pred tromi rokmi som išiel na odstránenie banálnej tukovej hrčky. Predoperačné vyšetrenia ukázali, že srdce nepracuje tak, ako má. Ľavá komora je zväčšená. Pre istotu ma poslali na ďalšie vyšetrenia. V Košiciach mi diagnostikovali vrodené ochorenie – zle vyvinutú srdcovú chlopňu. Navrhli mi plastiku srdca, čo je na Slovensku v podstate novinka, vo svete sa robí asi len desať rokov.

Nebáli ste sa?

Ľudia tento zákrok vnímajú ako riziko. Radil som sa aj s odborníkmi v Bratislave, Banskej Bystrici a Česku. Chcel som si byť istý, že robím dobre. Všade mi odporučili operáciu, hoci som v tom čase ešte nemal ťažkosti.

Nič vám nebolo?

Keď som sa porovnával s kamarátmi pri športe, tí mi nestačili s dychom. No ťažkosti by vraj na seba nenechali dlho čakať. A lepšie je s operáciou nečakať, lebo vo vyššom veku sa už telo tak rýchlo nezregeneruje. Aj vďaka plastike nemusím doživotne brať silné lieky a môžem žiť, nie prežívať. Som nesmierne vďačný lekárom v Košiciach za to, že mi dali srdce na poriadok.

Ako dlho ste sa po operácii zotavovali?

Dva týždne som ležal v nemocnici, potom som sa ešte mesiac doma šetril.

Ste odvtedy opatrnejší?

Nie, nie. Nebaví ma to. Nachvíľu som aj prestal fajčiť, no dlho mi to nevydržalo. Som v tomto hlúpy, ale zvolil som si cestu viery, že to bude dobré. Športujem, koľko vládzem a vtedy mi je lepšie. Pre povinnosti som to posledné mesiace trošku zanedbal, tak teraz dobieham. Rozhodne nechcem skončiť udychčaný ako moji kamaráti. Vtipkujem, mám ich rád. Ale nejaké žúry už nezvládam. No to bude aj vekom.

Jete zdravšie?

Vždy som sa snažil prijímať vitamíny zo stravy. Imunitu posilňujem kapustovou vodou, cesnakom, cibuľou. Na Liptove si dám na salaši žinčicu. Dnes mi dal sused čerstvé kozie mlieko, tak som si pochutil a mal som pocit, že to je to najzdravšie, čo som do seba dal za posledného pol roka. A práve pri vašej otázke mi napadlo, že nerozumiem tomu, prečo v nemocniciach dávajú také... Človek sa potrebuje čo najskôr postaviť na nohy, doplniť si živiny. Ale z tamtoho? Mal som šťastie, že mi známa lekárka po operácii priniesla z domu silný vývar.

Ste vyučený kuchár. Aj varíte alebo skôr jete?

Aj varím. Mám rád i vegetariánske jedlá, i mäso, slovenské, talianske. Čokoľvek, na čo dostanem chuť. A som úplne namotaný na televízne gastronomické programy, kde ľudia vnášajú do varenia improvizáciu. Nemal som rád stereotypné varenie vo veľkých kotloch pre šesťsto ľudí. Viem si predstaviť, že by som mal reštauráciu, venoval by som sa zákazníkom, odhadoval ich náladu, riešil problémy, vnímal ich požiadavky, pripomienky...

Čo bude z vášho syna – hokejista, kuchár či herec?

Snažím sa ho vnímať a podporovať v tom, čo ho baví. Hlavne, nech je z neho dobrý človek. Sám nemám rád konvenciu, ľudí v drahých baroch, ktorí sa hrajú na niečo, čím nie sú. Milší sú mi obyčajní ľudia s čistou dušou. A k tomu vediem aj syna.

Je fajn, že vám s bývalou partnerkou funguje striedavá starostlivosť.

Je nanič, keď vzťah nevydrží. No ľudia sú hlúpi, keď to prenášajú na deti. Nemôžu za to, sú veľmi vnímavé a zaťažujú sa tým viac, než si dospelí uvedomujú. Či je starostlivosť striedavá, dvojtýždňová alebo víkendová, správajte sa k sebe s úctou, buďte v pohode, preneste sa cez to. Hlavne kvôli deťom. Nie je bohviečo stále sa presúvať, ale náš syn dostáva dvakrát toľko lásky a teší sa na čas trávený s oboma.

Máte ďalší vzťah. Nechcel vás iba pre seba?

Naopak, sám mi hovoril, aby som si už niekoho našiel. Teraz je spokojný. A ja tiež. Sme spolu dva roky.

Aj priateľka má dieťa?

Šesťročnú dcéru.

Deti si rozumejú?

Sadli si. Voľno trávime všetci štyria spoločne. V lete sme boli sme na Liptove, užili sme si bazény aj hory. Priateľka Lucia je z Kysúc, v prírode sme doma. Ale najviac sme sa tešili z týždňového oddychu pri chorvátskom mori.

Žijete v Nitre. Neplánujete sa na Liptov vrátiť?

Liptov milujem a cestujem tam vždy, keď sa dá. Utekám tam hlavne pred horúčavami. Do Nitry ma zaviala náhoda pred sedemnástimi rokmi. Letí to, ale neplánujem odtiaľto odísť. Mám to tu rád.

Aká to bola náhoda?

Išiel som sem stopom na Divadelnú Nitru. Vystúpil som, uvidel veľa zelene, rieku, dediny vôkol. A mal som pocit, že sem patrím. Je to malé mesto, niečím mi pripomína Mikuláš. Možno hrdými Nitranmi. Aj v divadle sa mi hneď zapáčilo. Ľudia sem radi chodia.

