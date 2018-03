Horúčka a zimnica jej nestačia. Aj toto sa pri chrípke stáva

Nenechajte sa zaskočiť zdravotnými ťažkosťami, ktoré pre chrípku nie sú celkom bežné. Za niektoré môžu lieky na zníženie teploty, za iné pot na čele, ležanie v posteli alebo priveľa čaju.

Ľahnete do postele, na stolík postavíte čaj a lieky na tíšenie horúčky. Bolia vás svaly, kĺby, chvíľami vami drgľuje zimnica, v hlave vám hučí, tečie vám z nosa alebo ho máte upchatý. To však stále nie je všetko. Vírus chrípky vstúpi do organizmu obyčajne dýchacími cestami. Krvou sa roznesie do celého tela a môžu napadnúť takmer každý orgán a využiť ho na množenie sa.

Aj to je dôvod, prečo vás pri chrípke bolí celé telo. Teplota stúpne nad 38 stupňov Celzia už pár hodín po nakazení sa. Bolesť hlavy, hrdla, svalov, únava, suchý kašeľ a nádcha sú typické pre chrípku. Objaviť sa však môžu aj iné príznaky.

