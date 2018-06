Hviezda filmu Top Gun sa zotavuje z rakoviny. Nechtiac to prezradil Michael Douglas

Ďalší herec s rakovinou hrdla. Michael Douglas nad ňou zvíťazil a aby podporil hereckého kolegu, nechtiac prezradil, kto so zákerným ochorením bojuje tiež.

Takmer tri roky sa v Hollywoode šepkalo, že herec Val Kilmer, ktorý si vo filme Top Gun zahral stíhacieho pilota Icemana, má zdravotné problémy. Ešte v januári 2015 hercov manažér prezradil, že Val Kilmer išiel na vyšetrenie do nemocnice s podozrením na nádor v hrdle. Ešte v ten deň to však Kilmer poprel na facebooku. Už v októbri sa však o jeho ochorení začalo hovoriť opäť, keď ho náhle previezli do nemocnice. Aj vtedy sa herec snažil vyvrátiť informácie, že má vážnejšie zdravotné problémy.

Skrýval krk

Val Kilmer sa do pamäti divákov zapísal mnohými hereckými rolami, najmä však ako Batman vo filme Batman Navždy alebo ako Jim Morrison vo filme Doors. Už dva mesiace po presviedčaní verejnosti, že je v najlepšom poriadku, ho však videli s tracheostomickou trubicou v hrdle a odvtedy nosil vždy niečo omotané okolo krku.



Fotograf ho zachytil so synom Jackom na basketbalovom zápase. Foto: Getty Images

K rakovine sa nevyjadroval. Všetko sa však zmenilo, keď herec Michael Douglas v rozhovore o svojom vlastnom boji s rakovinou ústnej dutiny povedal, čo nemal. Douglas v roku 2013 porazil rakovinu, hoci mu ju diagnostikovali až v štvrtom štádiu. „Hviezda Batman Forever rieši presne to, čo som mal ja a veľmi dobre to pre neho nevyzerá. Modlím sa za neho,“ povedal Douglas v rozhovore.

Ostal mu chrapot

O niekoľko dní neskôr Kilmer vyhlásil, že sa mu Michael Douglas za svoju poznámku ospravedlnil. Fanúšikovia mu však neverili a denne mu písali na sociálne siete povzbudzujúce odkazy. Možno práve to ho presvedčilo. Po absolvovaní chemoterapie sa k ochoreniu priznal. V prvom rozhovore pre Hollywood Reporter chrapľavým hlasom Kilmer povedal, že sa už niekoľko mesiacov zotavuje z náročnej liečby.

Čoskoro si zahrá

Minulý týždeň v stredu herec potvrdil, že bude hrať v dlho očakávanom pokračovaní filmu Top Gun: Maverick. Bude to jeho prvá úloha po náročnej liečbe a je pre neho veľmi dôležitá. Film príde do kín v roku 2019 a zahrá si v ňom i Tom Cruise.



Val Kilmer prijal ponuku na účinkovanie v pokračovaní úspešného filmu Top Gun. Foto: Getty Images

Spoznáte príznaky?

Rakovina hrdla sa často prejaví chrapotom. Poznáte 9 najčastejších príznakov tohoto vážneho ochorenia?

Opakujúce sa silné bolesti krku

Trvalá bolesť v krku alebo kašeľ

Časté krvácanie z nosa alebo bolesti hlavy

Ťažkosti či bolesť pri prehĺtaní

Trvalý chrapot

Strata hmotnosti

Vykašliavanie krvi

Zmeny v dýchaní, sipot

Opakujúce sa zalahnutie v ušiach