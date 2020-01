Imunológ vysvetľuje mýty a pravdy o imunite. Šport môže uškodiť a stres prospieť!

Určite poznáte aj vy viacero rád, ako posilniť deťom i dospelým imunitu. Odporúčaní je celá záplava, ale ktoré aj naozaj fungujú a ktoré sú len povera?

Aj často ospevované dojčenské plávanie má viac "ale", než by ste možno čakali. Autor: Shutterstock

1 Stres imunitu oslabuje

PRAVDA, ALE... Dlhotrvajúci či často sa opakujúci stres jednoznačne negatívne ovplyvňuje zdravie. Dokonca sa potvrdila súvislosť dlhodobého stresu a zvýšenej náchylnosti na infekcie, u detí hlavne na vírusové infekcie horných ciest dýchacích. U dospelých sa stres podieľa tiež na vzniku srdcovo-cievnych, nádorových a mnohých ďalších ochorení. „Krátkodobý stres ale môže na človeka pôsobiť pozitívne. Organizmus sa vďaka hormónom, ktoré sa v dôsledku stresu vyplavujú a následne aktivujú imunitný systém, pripravuje na prekonanie stresovej situácie,“ dodáva imunológ profesor Miloš Jeseňák z Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine.

2 Spánok nesúvisí s obranyschopnosťou

NEPRAVDA. „Kvalitný spánok, ako regeneračný mechanizmus číslo jeden, je absolútne nevyhnutný pre správne fungovanie imunity,“ zdôrazňuje lekár. U detí do 12 rokov by to malo byť 10 hodín denne, u mladších ešte viac. Pre dospelých sa za zdravú dĺžku spánku označuje približne 7 hodín. Nedostatok spánku zvyšuje náchylnosť na vírusové aj bakteriálne infekcie, celkovo spomaľuje zotavovanie imunitného systému po náročnom výkone.