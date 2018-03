Jaro Bekr: 6 hodín mi programovali srdce. Mal som pocit, že mi niečo uniká

Športuje, nefajčí, zdravo sa stravuje a predsa mu zlyhalo srdce. Niečo to však Jara Bekra (45) predsa naučilo.

Srdcový príbeh tanečníka a choreografa sa začal písať pred tromi rokmi na jar. „Počas jazdy na bicykli mi merač tepu ukázal 230. Povedal som si, že sa asi pokazil, vypol som ho a ťahal som ďalej,“ spomína Jaro, ktorý slabú kondičku pripisoval zime, keď sa prirodzene menej hýbe, a možno už aj veku. Hoci mu nešlo do hlavy, že by to prišlo tak náhle. A tak si ešte pridal, aby sa dostal rýchlejšie do formy. V meračoch vymenil najprv baterky, potom vymenil aj celé merače za nové, ale boli rovnako „pokazené“.

Dve buchnutia nestačili

Po dvoch týždňoch obáv a vyšetrení EKG Jara prijali do nemocnice, uspali ho a „buchli“, teda elektrickým výbojom defibrilátora mu reštartovali srdce. „Tep som mal pravidelný, 56 úderov za minútu. No nevydržalo to ani deň. Dali mi infúzie, skúsili to ešte raz a napokon ma nabalili liekmi a poslali ma domov, nech si premyslím termín operácie.“ Nemal veľa času. „V príbalovom letáku liekov na arytmiu je ako prvý nežiaduci účinok uvedená srdcová arytmia,“ smeje sa už teraz, no vtedy mu nebolo všetko jedno. „Pred operáciou som sa už pri chôdzi po schodoch pridŕžal zábradlia a dychčal som.“

Anjelici s veľkým srdcom

Šesť hodín mu lekári „programovali“ srdce nanovo. Sem-tam s nimi prehodil slovo, bol celý čas pri vedomí a nepretržite myslel na manželku a deti. Tie nad ním doslova držali ochrannú ruku. „Už pri prvom vyšetrení EKG som zbadal nad posteľou kalendár Nadácie Detského kardiocentra. Odfotil som ho a poslal Monike so slovami: Pozri, akí dvaja anjelici na mňa dávajú pozor. Práve bol otočený mesiac, pri ktorom sú na fotke naše deti s veľkým srdcom,“ hovorí choreograf o skutočne silnom zážitku.

Ťažko sa zmieroval s tým, že mu zlyháva orgán, bez ktorého nemôže telo fungovať, ale neľutoval sa. „Videl som ľudí v oveľa horšom stave. Prípady, ako som ja, sú na kardiológii na dennom poriadku.“

Nepijem, ale voniam

Vie, že arytmia sa môže vrátiť. „Po roku, dvoch, piatich, desiatich… Alebo aj nikdy. Snažím sa na to nemyslieť, ale pravda je, že na to ešte aj teraz myslím niekoľkokrát denne.“

Najmä mladých ľudí s arytmiou vo svete pribúda. Spúšťačov je veľa a s istotou sa nedá určiť ani jeden. A už vôbec nie u človeka, ktorý do pomerne vysokého veku tancoval, aktívne športuje, nefajčí a dáva si pozor na stravu. „Neodporúčajú mi stimulanty – kávu, alkohol a čaj. Môžem piť len bylinky a rooibos. Kávu aspoň voniam, keď ju varím Monike, ale naučil som sa piť obyčajnú teplú vodu. Nielenže mi chutí, ale aj medzi kamarátmi som odvtedy veľmi obľúbený. Pozývajú ma na všetky žúry, lebo šoférujem,“ smeje sa tanečník, ktorého arytmia predsa niečo naučila.

Zo sovy je ranné vtáča

„Oddychovať. To som dovtedy vôbec nevedel. Stále som niečo robil, a keď som nič nerobil, mal som pocit, že mi niečo uniká. Teraz už viem mať chvíľku pre seba,“ vyznáva sa tanečník, u ktorého bola rodina vždy na prvom mieste, ale posledné tri roky sa s ňou snaží tráviť ešte viac času. Dokonca aj v noci.

„Pred touto zdravotnou komplikáciou som chodieval spať dosť neskoro. Teraz zaľahnem medzi desiatou a jedenástou, spolu s Monikou, ktorá rada chodí spať zavčasu. O pol piatej ráno vstanem, od piatej do siedmej trénujem, a keď Zarka ide do škôlky, som už k dispozícii.“

Jediné, na čo si musí pri tréningu dávať pozor, je tep. Nemôže ísť na maximum, ale musí sa hýbať a robí to rád. Rok po operácii už bicykloval šesťkrát týždenne po dve hodiny.

Priznávam!

„Po operácii som sa veľmi pozoroval. Keď mi ,poskočilo‘ srdce, zľakol som sa a hneď mi poskočilo znova a znova len preto, lebo som si to sám zhoršoval. Takto sme napríklad odišli z kina v tom najlepšom, tesne pred koncom. Celí vystrašení sme leteli do nemocnice, ale nič to nebolo.“ Lekári však Jarovi povedali, že sebapozorovanie je bežné a, ako hovorí s láskou jeho manželka Monika Hilmerová (43), „radšej sa prehnať k lekárovi zbytočne, než za ním neprísť, keď vám niečo hrozí“.

Arytmia