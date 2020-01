Je to len melanchólia alebo depresia? Ako sa vyznať vo vlastnom smútku?

Zima je v plnom prúde a vás obťažuje smutnejšia nálada. Nemáte na nič chuť a ste unavení? Prečo je to tak? Kedy je to iba smútok a kedy už depresia, ktorú treba riešiť s odborníkom?

Zimný smútok alebo depresia vás môže prekvapiť od neskorej jesene až do jari. Nie div. Je chladno, skôr sa stmieva, čo prirodzene spôsobuje útlm alebo väčšiu pasivitu. „Jedným z hlavných dôvodov výskytu tohto smútku je nedostatok slnečného žiarenia,“ tvrdí psychologička Mgr. Dagmar Šimkovicová z Via Clinic v Bratislave. Málo slnka potom môže znížiť hladinu sérotonínu a dopamínu, čo často vedie k smútku. Zvykne ho tiež sprevádzať strata energie i záujmov, zvýšená únava a nechuť stretávať sa s ľuďmi.

„Podobné pocity sa môžu objaviť aj po ťažkom pracovnom týždni či väčšom strese. Hoci sa vtedy cítite smutno a vyčerpane, nejedná sa o klasický zimný smútok. Za takých okolností máte dôvod na tieto pocity. Vtedy pomôže, ak si dobre oddýchnete a vyspite sa,“ hovorí psychologička. V prípade, že smútok je prítomný aj po výdatnom odpočinku, je možné, že si vás vyhliadol práve tento zimný problém. Aj keď sa necítite ideálne, mali by ste ostať aktívny, a to bez ohľadu na náladu. Práve to vám môže pomôcť.

9 utajených znakov, že máte depresiu. Smútok a plač medzi nimi nehľadajte!

„Deň si naplánujte tak, aby obsahoval činnosť, ktorú musíte vykonať, napríklad prácu. Mal by zahŕňať aj aktivity, vďaka ktorým sa udržiavate v bežnom dennom režime. Ide o prípravu jedla alebo upratovanie. Počas dňa by ste si mali vyhradiť i čas na koníčky alebo priateľov. A ešte jedna vec. Ak máte sedavú prácu, do denného režimu si určite zaraďte pohyb. Aspoň polhodinu denne. Buď sa prechádzajte so psom alebo časť cesty do práce prejdite pešo,“ radí odborníčka.



Foto: Shutterstock

Keď sa nič nemení

Dobrým znamením je, ak napriek pretrvávajúcemu smútku viete vstať z postele, stretávate sa s ľuďmi a dokážete sa sústrediť na prácu. V prípade, že sa necítite stopercentne, náladu si samy ešte nezhoršujte. Skôr to berte tak, že v chladnom období vám môže byť smutnejšie. Kedy stačí vyčkať, kým zlá nálada pominie a kedy je už potrebný odborník? „Ak sa smútok opakuje alebo bez zmeny trvá dlhšie, aj 2 až 3 týždne, pričom naňho reálne neexistuje objektívny dôvod. Odborná pomoc je potrebná tiež pri pretrvávaní smutných nálad, ktoré nevie nič vylepšiť. Ani kontakt s inými ľuďmi alebo nejaká činnosť, ktorá vás dovtedy tešila. Príznakom vážneho stavu je i to, že nevládzete vstať a ste celý ubolený, hoci nie ste chorý. Zlým znamením sú aj chmúrne myšlienky v štýle, že už nikdy nebude nič lepšie a vaša existencia nemá význam, čo je už veľmi nebezpečné,“ varuje psychologička. Keby ste nad zimnou depresiou mávli rukou, váš stav by sa mohol zhoršiť. „Chvíľu sa síce budete cítiť lepšie, ale po vytriezvení to zvykne byť ešte horšie. Alkohol môže smútok dokonca znásobiť,“ upozorňuje Dagmar Šimkovicová.

Prečítajte si aj: