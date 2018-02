Nealko opica! Zistite, prečo vám je zle

Nemusíte piť alkohol, aby vám na druhý deň bolo zle. O bolesť hlavy sa zaručene postarajú aj iné nápoje.

Počuli ste už o „opici“ z nealka? Nutričnú poradkyňu Katarínu Grich neprekvapuje, že vám môže byť zle aj po vypití pohára kolového nápoja, pomarančového malinoviek a ochutených minerálok. „Okrem vody obsahujú všetky ostatné nápoje aj prídavné látky, ktoré musí organizmus spracovať, a to ho stojí energiu, ale aj živiny na tvorbu enzýmov. Ak obsahujú cukor, ovplyvňujú tvorbu hormónov a hladinu cukru v krvi,“ vysvetľuje odborníčka, prečo sa zobudíte unavení a ubolení, hoci ste večer na party pili len nealko. Telo sa snaží zbaviť škodlivých látok a tých je v sladkých a farebných malinovkách požehnane.

Len raz za čas?

Oveľa citlivejšie na prídavné látky v nápojoch reagujú ľudia, ktorí bežne pijú len čistú vodu či minerálku, prípadne ochutenú citrónom či bylinkami. Ak nesladíte kávu ani čaj, obrovská dávka cukru v niekoľkých pohároch je pre netrénovaný organizmus šok. „Zdravý človek si môže telo krátkodobo zaťažiť, ale ono bude žiadať kompenzáciu. Je to bežný regulačný mechanizmus, ktorý riadia hormóny a sprostredkuje ho chuť či odpor k určitému nápoju a jedlu,“ vysvetľuje odborníčka, prečo po sladkom máte chuť na slané, a keď to preženiete s kolou, najbližší mesiac sa vám pri pohľade na ňu dvihne žalúdok.

Nealkoholici

Dobre zvážte, aké nealko budete piť, ak máte cukrovku alebo nábeh na ňu a v krvi vám koluje veľa inzulínu, ak máte tráviace problémy, reflux, pálenie záhy, trpíte plynatosťou či zápchou. Opatrnosť je namieste aj pri chorobách pečene, pankreasu a obličiek. Rovnako aj pri zápalových procesoch. Cukor je katastrofa pre ľudí, ktorí bojujú s kvasinkovými infekciami. „Ak vám metabolizmus funguje tak, ako má, zvážte, kedy máte dosť a aká veľká záťaž bude mať na vás negatívne účinky,“ konštatuje odborníčka.

„Ak tonik obsahuje pravý chinín,

nie len jeho náhradu, nápoj sa

rozžiari na bledomodro.“

Na kolové nápoje by si mali dávať pozor ženy v menopauze. „Vstrebávanie vápnika, ale aj iných minerálov a stopových prvkov pitie koly znižuje. Vplýva na spánok a ženy v prechode i tak často trpia nespavosťou. Môže mať vplyv aj na vznik histamínovej intolerancie, ktorá sa objavuje práve počas menopauzy,“ vymenúva Katarína Grich - kineziologičku a nutričnú poradkyňa pre Metabolic balance Slovakia.

Ste často chorí?

Kola obsahuje oveľa viac cukru, ako v nej cítite. Za všetko môže kyselina fosforečná, ktorá potláča jej extrémne sladkú chuť a robí ju iba sladkou. Práve ona blokuje využitie minerálnych látok a stopových prvkov. Akoby to nestačilo, dráždi sliznice, takže sa na vás ľahšie nalepí nejaký vírus. Tonik síce chutí horko a obsahuje chinín, ktorý dokáže znižovať horúčku, liečiť zimnicu a používa sa na potlačenie malárie, ale bublinkový nápoj nie je liek.

„Na etikete si všímajte spôsob sladenia, arómu,

konzervačné látky a energetickú hodnotu,

ktorú nápoj obsahuje.“



Síce ho tam pre horkosť necítite, ale aj v toniku je veľa cukru, aby sa dal vôbec vypiť. To môže zavádzať a byť skutočným problémom pre ľudí s cukrovkou či s vysokým krvným tlakom. Mali by sa mu však vyhnúť aj tí s poruchou funkcie obličiek a pečene. To, či nepijete len napodobneninu toniku, teda iba horko ochutenú sladkú vodu, si overíte tak, že nápoj dáte pod UV lampu. „Ak priehľadný nápoj obsahuje pravý chinín, nie jeho náhradu, nápoj sa rozžiari na bledomodro podobne ako biele tričko,“ dáva tip odborníčka.

Ochutené alebo čisté?

Čisté minerálky sú bezpečné, ak vám ich nezakázal priamo lekár. „Mineralizované vody treba striedať, keď ich pijete dlhodobo a niektoré zložky sú v nich zastúpené výraznejšie než iné,“ konštatuje Katarína Grich, riaditeľka Metabolic balance Slovakia. Iné je to s ochutenými minerálkami. Vyberajte tie bez konzervantov a hlavne s čo najnižším obsahom cukru, nie však s jeho náhradami. Na etikete si všímajte spôsob sladenia, arómu, konzervačné látky a energetickú hodnotu, ktorú nápoj obsahuje. Vyvarujte sa nápojov s glukózovo-fruktózovým sirupom. „Jeho nadmerná konzumácia má za následok obezitu a kyselina močová počas premeny fruktózy prispieva k vzniku dny a môže za vysoký krvný tlak,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva, že z hľadiska vzniku cukrovky a priberania je fruktóza nebezpečnejšie sladidlo než glukóza, pretože sa premieňa na tuk rýchlejšie a tukovatie z nej pečeň.

Príznaky otravy cukrom

Ak vypijete priveľa sladkých nápojov po sebe, hladina cukru v krvi vyletí, vám začne hučať v ušiach a dostaneten triašku. Približne do hodiny až dvoch cukor v krvi prudko klesne a dostaví sa únava, slabosť a nevoľnosť. Najlepšie spravíte, keď si ľahnete do postele aj s vedrom. Potrebujete dostatok čistej vody a ak vás silný hlad bude nútiť niečo zjesť, dajte si ryžu s duseným jablkom. Organizmus ešte pár dní šetrite.