Jednoduchý fyzický test spoľahlivo odhalí, nakoľko ste zdraví a mladí. Skúste to!

Fyzická kondícia a dĺžka života úzko súvisia. Ako na tom je vaše telo, si môžete overiť okamžite rýchlym testom. Nebuďte prekvapení, ak nezískate dosť bodov.

Profesor Claudio Gil Araújo, riaditeľ výskumu a vzdelávania na brazílskej klinike Exercise Medicine Clinic zostavil jednoduchý test, ktorý ukáže, nakoľko ste mladí. Dlhodobo skúmal a testoval skupinu 2 tisíc ľudí a overil si jeho vysokú spoľahlivosť. Test vychádza z toho, že naše zdravie a dĺžka prežívania úzko súvisia s našou fyzickou silou.

Zdá sa to ľahké, ale budete prekvapení

Test je úplne jednoduchý a môžete si ho spraviť i doma. Potrebujete len pohodlné oblečenie o trochu priestoru, aby ste nestáli hneď vedľa nejakého nábytku. Celé to bude len o tom, že sa zo stoja posadíte na podlahu a potom znovu vstanete. Na začiatku máte 10 bodov.

1 Postavte sa bosí do stoja vzpriameného. Následne si prekrížte nohy.

2 So skríženými nohami začnite krčiť kolená a spúšťať dolu, až budete sedieť v tureckom sede. Ak to dokážete bez toho, aby ste sa rukou, lakťom, kolenom, stehnom či akoukoľvek inou časťou (okrem zadku) dotkli podlahy, ste vo fantastickej kondícii. Ale buďme realisti, to sa väčšine nepodarí. Takže za každý dotyk zeme, ktorým si pri sadaní pomôžete a opriete sa o podlahu, si odpočítajte od udelených 10 bodov 1 bod. Ak sa vám podarí sadnúť si bez akéhokoľvek podopretia, ale stratíte rovnováhu, odrátajte si 0,5 bodu.

3 Chvíľku si poseďte v tureckom sede, čiže so skríženými nohami, a následne sa z tejto pozície pokúste vstať. Najlepšie opäť bez akéhokoľvek dotyku podlahy rukou, kolenom a podobne. Za všetky pomocné dotyky pri vstávaní si odpočítajte po 1 bode.

4 Spočítajte, koľko bodov vám ostalo a pozrite sa na vaše perspektívy.

Vyhodnotenie:

8-10 bodov: Vaše telo je v dobrom až výbornom stave a všetko je v poriadku.

6-7,5 bodu: Nie je to zlé. Máte sa ešte čo snažiť, ale riziko smrti pre zlú kondičku vám nehrozí.

3,5-5,5 bodu: Toto už je varovné. Riziko, že v priebehu najbližších 6 rokov zomriete, je 2x vyššie ako u predošlých dvoch skupín.

0-3 body: Ste vo veľmi zlej forme a riziko, že v priebehu nasledujúcich 6 rokov zomriete je 5x vyššie ako u prvej skupiny.

Tieto výsledky sa týkajú vekovej skupiny 51-80 rokov, no aj keď ste mladší, môže vás test zorientovať v tom, ako si stojí vaše zdravie. Ak ste mali málo bodov, mali by ste okamžite začať pracovať na svojej fyzickej kondícii, a to najmä „výbušným tréningom“, pri ktorom sa rýchlo robí časť cviku, kedy treba vyvinúť silu, a pomalšie návrat do východzej polohy. Napríklad rýchlo vstať zo stoličky a pomalšie si sadúť. Alebo rýchlo vybehnúť do schodov a pomalšie zísť dolu. Zvoľna ísť takmer do podrepu a rýchlo vstať, najlepšie aj s výskokom. Cvik treba zopakovať 6 až 8x. Takéto cvičenie skvelo zosilňuje svaly. Po čase si znovu spravte sadaco-vstávací test!

