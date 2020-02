Kam sme to dospeli?! Zoznam moderných trýzničov duše podľa psychoterapeutov

Experti v psychoterapii vytvorili zoznam stresujúcich faktorov a podnetov dnešnej doby, ktoré k nim ľudí za posledný rok privádzajú. Toto tu kedysi nebolo!

Začalo to syndrómom vyhorenia a pribúdajú ďalšie. Týkajúce sa vzťahov k okoliu, k vnímaniu vzťahov, k samému sebe. Kde dnešná generácia stráca pôdu pod nohami? Zoznam amerických terapeutov, psychológov a couchov zverejnil portál HuffPost. Skúste sa zamyslieť, či aj vo vás vyvolávajú obavy až úzkosť alebo sa s nimi dokážete sami rozumne vysporiadať.

Mentálny detox: Predbehnite syndróm vyhorenia a doprajte si pravý oddych

„ Imposter syndróm“

V roku 2019 sa najviac rozšíril syndróm spochybňovania seba, svojich schopností, toho, čím by sa človek mal stať a tiež svojich úspechov. Ak aj človek má úspech, no prerástol mu tento syndróm cez hlavu, neprikladá zásluhu svojim vlastným schopnostiam. Považuje ho len za náhodu, šťastie a má pocit, že sa musel príliš snažiť, aby bol tam, kde je teraz, pričom iným to v jeho očiach išlo prirodzene.

„Na sociálnych sieťach vidia ľudia ,,úspešnosť“ a pochybujú o svojich vlastných schopnostiach. Sociálne médiá stanovili porovnávanie sa, za akúsi novú normu,“ konštatuje klinická konzultantka z Nortbrooku v Illinois.



Zdroj: Shutterstock

Rozšírenie tohto syndrómu potvrdzuje aj klinická psychologička z New Yorku. V uplynulom roku sa s ním a tiež so stresom z perfekcionizmu, ktorý je jedným z jeho prejavov potýkalo veľa jej klientov. ,,Dôvodom, prečo tieto obavy dominujú v životoch ľudí je miera vystavenia sa ,,highlightov" ostatných na sociálnych sieťach. Neuvedomujú si však, že ide len o TOP momenty bez priznania akéhokoľvek negatívneho pozadia."

Najlepší trik proti vyhoreniu je prechádzka v prírode. Potvrdzujú to aj štúdie

Čo dnes vyvoláva obavy a úzkosť?►►►