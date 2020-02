Keď láska vyhasína: Čo pomôže rozdúchať plameň vášne?

Z času na čas sa to stane každému páru. Dokonca aj tým najzamilovanejším. Keď opadne prvotná láska, vášeň a túžba pomôžu tie správne vône.

Rutina a povinnosti v práci každému z času na čas prerastú cez hlavu. Pomaly, ale isto kradnú aj to najvzácnejšie - partnerovu blízkosť. Ak sa aj z vášho vzťahu vytrácajú rozhovory a vzájomné pochopenie, skúste ich vrátiť späť. Esenciálne oleje sa cez nos dostávajú až do mozgu, presnejšie do limbického systému, kde sa nachádza aj centrum spomienok a pocitov. Tam rozvíjajú svoj účinok. „Vytvárajú príjemnú vôňu a uvoľňujú emočné napätie. Najčastejšie ich využívame dvomi spôsobmi, masážne a aromaticky,“ začína rozprávanie skúsená arómaterapeutka Martina Valníčková.

Spoločná harmónia

Rôzne oleje sa páčia rôznym ľuďom. Vždy je to o ceste objavovania, aby ste našli tie, ktoré fungujú na vás a aj na partnera najlepšie. No, pevné miesto v manželskej spálni by mali mať viaceré vône. „Škorica je olejom sexuálnej harmónie, preto sa často pridáva do rôznych masážnych olejov s afrodiziakálnymi účinkami. Nie je to však o tom, že by zvyšovala chuť na sex,” upozorňuje Martina Valníčková, „skôr spôsobuje, že sa dokážeme prijať so všetkými svojimi nedostatkami a viac si veriť, a preto sa otvoriť intimite.” Podobne účinkuje aj pačuli, olej spojenia s vlastným telom. Ylang-ylang v nás zasa prebúdza hravosť. „A keď zmiešame pačuli so škoricou, zázvorom a s hormonálnymi olejmi ako je napríklad šalvia alebo ylang-ylang, vytvoríme zmes, ktorá má schopnosť znovu zapáliť oheň,” vymenúva aromaterapeutka recept na elixír vášne. A ak sa najprv potrebujete naučiť milovať sami seba, siahnite po bergamote. Ten je vyslovene určený na podporu sebaprijatia a sebalásky.

Romantický relax

So správnym človekom môže byť aj kúpeľ nebeským zážitkom. Keď do neho primiešate esenciálne oleje, pripravíte si nádherný večer akoby z iného sveta. Dokonalé uvoľnenie, relax a pocit harmónie si navoďte už prípravou miestnosti, zapáľte sviečky a zapnite príjemnú hudbu. Chýbať by nemala soľ do kúpeľa, postačí vám 1/4 pohára s kvapkou jasmínu, a ylang ylangu. „Jasmínový esenciálny olej má dlhú históriu vzbudzovania telesnej vášne, potláča úzkosť z toho, že nepodáte dobrý výkon alebo jednoducho z toho, keď sa cítime nepríťažliví. Používal sa ako afrodiziakum už od starých čias. Výborne sa zmiešava s ylang ylangom, ružou a santalovým drevom,“ radí M. Valníčková, „Ylang ylang tiež upokojuje úzkosti a pomáha proti impotencii. Je osvedčený dodávač energie, čo počas milovania príde vhod. Navyše, ylang ylang má exotickú vôňu, ktorá vo vás prebudí zmyselnú bohyňu.“

Ďalšia možnosť, ktorá dostáva romantiku ešte ďalej, je soľ do kúpeľa s kardamónovým esenciálnym olejom a patchouli. Kardamón má korenistú vôňu, ktorá zohreje aj to najstudenšie srdce. Je to skvelý olej v prípade, ak máte pocit, že sa z vášho vzťahu vytvára vášeň. Táto vôňa otvára zmysly a prebúdza milostný život. Na druhej strane patchouli, má pižmovú sugestívnu vôňu, ktorá zmenšuje zábrany. Táto vzpruha esenciálnych olejov zdvihne libido tým, že uvoľní pestrú paletu emócií. Hneď ako sa teplá voda kúpeľa zmieša s tými správnymi esenciálnymi olejmi, logické rozmýšľanie ustúpi. Nielen, že teplo rozmazná pokožku, ale pomôže aj naplno využiť vône. Uistite sa, že soľ s olejmi pridávate do kúpeľa až po vypnutí vody, aby nevyprchali spolu s parou.

Zmyselná posteľná bielizeň

10 kvapiek santalového oleja

10 kvapiek bergamotového oleja

3 kvapky zázvorového oleja

3 kvapky limetkového oleja

2 kvapky ylang ylangu

Nakvapkajte oleje do sprejovacej fľaštičky a doplňte vodou. Aplikujte na plachty aj obliečky. Romantický večer sa môže začať.

Intimite pomôžu

Bazalka – vzbudzuje sexuálne inštinkty u žien i u mužov

– vzbudzuje sexuálne inštinkty u žien i u mužov Céder – upokojuje strachy a úzkosti týkajúce sa sexuality

– upokojuje strachy a úzkosti týkajúce sa sexuality Šalvia – zvyšuje sexuálnu túžbu, odstraňuje zábrany, vzbudzuje emócie. Môže pomôcť pri problémoch s impotenciou a frigiditou. Reguluje ženské hormóny

– zvyšuje sexuálnu túžbu, odstraňuje zábrany, vzbudzuje emócie. Môže pomôcť pri problémoch s impotenciou a frigiditou. Reguluje ženské hormóny Muškát – pozdvihuje pocity lásky a šťastia. Pomáha pri problémoch v menopauze

– pozdvihuje pocity lásky a šťastia. Pomáha pri problémoch v menopauze Jalovec – Povzbudzuje sebavedomie a otvorenosť, prebúdza lásku a sexualitu

– Povzbudzuje sebavedomie a otvorenosť, prebúdza lásku a sexualitu Škorica – Olej sexuálnej harmónie, povzbudzuje lásku a spokojnosť s vlastným telom

