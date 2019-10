Kedy to telo myslí vážne? 10 príznakov, ktoré nesmiete podceniť!

Viete, kedy je čas utekať k lekárovi? Niektoré symptómy nemôžete jednoducho ignorovať. Ktoré problémy s dýchaním či vylučovaním, nesmiete zľahčovať?

Ak ste zdravý dospelý človek, ktorý nemá problémy s dýchaním, no zrazu lapáte dych, niečo nie je v poriadku. Môže ísť o náhle zvýšenie krvného tlaku, ale aj o infarkt alebo o alergickú reakciu. Ak nemáte zápal priedušiek alebo pľúc, môže sa dýchavičnosťou prejaviť i začínajúca astma. Problémy s dýchaním však môže vyvolať i obyčajné vdýchnutie dymu, niektorej chemickej látky alebo koncentrovaného parfumu.

Keď dieťa niečo vdýchne

V prípade, že dych začne lapať vaše malé dieťa a vy máte podozrenie, že niečo vdýchlo, musíte konať. Prvým príznakom, keď dieťaťu zabehne, je vždy kašeľ, dusenie, najskôr sčervenenie, potom zmodrenie. Ak máte astmu a všimnete si, že váš potomok lapá dych pri studenom vzduchu alebo pri námahe, je najlepšie jeho stav sledovať s pediatrom.

Možné príčiny:

astma,

vdýchnutie cudzieho predmetu,

čierny kašeľ,

úzkosť,

záchvaty paniky,

srdcové problémy,

krvná zrazenina v pľúcach,

rakovina pľúc alebo pľúc.

Prvá pomoc, keď dieťa niečo vdýchlo

Malé dieťa: „Ak dieťa nemá hlas, ticho kašle, modrie, znamená to, že cudzie teleso upchalo dýchacie cesty a dieťa nemôže dýchať,“ vysvetľuje pediatrička MUDr. Iveta Kostelníková.

Dieťa ihneď otočte na brucho dole hlavou, oprite si ho o predlaktie ľavej ruky a pravou ho silne opakovane udrite medzi lopatky, kým cudzie teleso nevypadne. Prípadne začnite resuscitovať, aspoň vdýchnutým vzduchom sa tak pokúste cudzím telesom pohnúť. Dieťa musí ísť okamžite do nemocnice.



Dýchavičnosťou sa môže prejaviť i začínajúca astma. Foto: Shutterstock

Väčšie dieťa: Ak sa vám nepodarí vyprovokovať kašeľ, postavte sa za dieťa, mierne ho predkloňte, aby vykašlané cudzie teleso nezapadlo späť do dýchacích ciest. Predklonený hrudník mu jednou rukou pridržte a päťkrát ho udrite hranou dlane medzi lopatky.

Nepomáha? Skúste Heimlichov manéver



Postavte sa za dieťa, obe ruky mu oblapením priložte na hornú časť brucha. Nakloňte ho dopredu, ruky zovrite do pästí a udrite nimi do brucha a smerom nahor, opäť päťkrát. Ak sa stále dusí, striedajte údery medzi lopatky so stláčaním brucha.

Nezabudnite volať záchrannú zdravotnú službu a riadiť sa ďalšími pokynmi operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Kedy ide o život?

Prečítajte si ďalších 9 príznakov ►►►