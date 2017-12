Prežila najdesivejšiu noc! Mozog sa s modelkou Kendall Jenner nepekne zahral

Nevlastná sestra Kardashianiek, mladučká Kendall, zažila stav, ktorý poznajú mnohí a nechcú, aby sa ešte niekedy opakoval. Počuli ste už o strašidelnej spánkovej paralýze? Pre odborníkov je stále záhadou.

Nevlastná sestra Kim Kardashian, americká televízna a modelingová hviezdička Kendall Jenner (22), tvrdí, že prekonala spánkovú paralýzu. Ide o dočasnú neschopnosť pohybovať sa alebo hovoriť, ku ktorej dochádza pri prebúdzaní alebo pri zaspávaní.

Najdesivejšia vec na svete

Kendall sa do pozornosti médií dostala vďaka účinkovaniu v šou Keeping Up with the Kardashians (Držať krok s Kardashiankami) a rovnako ako jej nevlastné sestry, aj táto mladá kráska dobre vie, ako získať pozornosť verejnosti. Na sociálne siete vešala svoje „selfíčka“ zo zákulisia svojej kariéry, čo jej nahnalo množstvo fanúšikov.



Kendall v jednej z epizód „Kardashianok“ prezradila, že mala desivý zážitok so spánkovou paralýzou. Popísala ho takto: „Je to ako keby ste spali a potom, uprostred noci ...V podstate sa vaša myseľ prebudí, ale telo stále spí. Zobudíte sa a vôbec sa nemôžete pohybovať.“ Kendall tento zážitok naozaj vydesil. „Je to najstrašidelnejšia vec na celom svete, ste fakt vyľakaní, pretože sa z celej sily snažíte pohnúť, ale iba ležíte a nemôžete sa hýbať.“

Dôvody lekári nepoznajú

Príčiny spánkovej paralýzy odborníci stále nepoznajú. Domnievajú sa, že zapríčiniť ju môže viac faktorov, najmä stres, či skôr posttraumatická stresová porucha. Ďalšími príčinami môžu byť niektoré narkotiká, genetika, fyzické choroby, osobnosť, poruchy spánku, úzkosť, inteligencia a psychiatrické ochorenia. Ide presne o to, čo popísala Kendall, teda dočasnú neschopnosť pohybovať sa alebo hovoriť, ku ktorej dochádza pri prebúdzaní alebo zaspávaní. Tento stav zažilo podľa štatistík niekedy v živote 8 až 50% ľudí a 5% zažíva pravidelné epizódy spánkovej paralýzy.

Mladší ľudia majú mory častejšie

V mnohých prípadoch ide o jednorazovú skúsenosť alebo veľmi príležitostnú udalosť aj u úplne zdravého človeka. Nie je to síce nijako škodlivý stav a trvá len pár sekúnd, maximálne minút, ale môže byť naozaj veľmi desivý, lebo ho často sprevádza pocit niečoho zlého, pred čím potrebujete uniknúť, no nemôžete sa ani hnúť či vydať hlások. Prihodiť sa môže v akomkoľvek veku, aj keď častejší je u tínedžerov a mladších ľudí.

Tým, ktorí trpia spánkovou paralýzou opakovane a majú skutočné „nočné mory“, zvyknú lekári predpísať antidepresíva. Štatisticky sa zvykne častejšie objaviť, ak spávate menej ako 6 alebo viac ako 9 hodín a náchylnejší na ňu sú aj všeobecne úzkostliví ľudia. Odborníci ale stále nevedia ani to, čo je prvotné, či problémy so spánkom alebo úzkosť.

