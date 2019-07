Klimatizácia ho mohla pripraviť o kariéru. Koľko rokov sa hudobník zotavoval z ofúkania?

Šesť minút v prúde chladného vzduchu stačilo na to, aby takému veľkému chlapovi ako je hudobník Rudolf Geri ochrnuli ruky. Predstavenie vtedy musel dodirigovať hlavou!

Hudobník Rudolf Geri si kedysi nevedel predstaviť, čo také vážne by sa muselo prihodiť, aby sa prestal umelecky vyjadrovať. „Azda len to, keby som musel zo zdravotných dôvodov. Ale kvôli tomu by som sa možno naučil písať aj zubami alebo nohami,“ povedal vtedy. Pred niekoľkými rokmi, keď ho poriadne ofúkla studená klimatizácia a odnieslo si to jeho zdravie, to chvíľu vyzeralo tak, že jeho kariéra je vážne ohrozená.

Ľadový vzduch nešlo vypnúť

Počas dirigovania muzikálu Grand Hotel v divadle Nová scéna pustila obsluha klimatizáciu do orchestrálnej jamy pod javiskom tak nešťastne, že silný prúd mrazivého vzduchu mieril rovno na plecia dirigenta Geriho. „Bol to neuveriteľný chlad. Strašná zima,“ spomína profesionál, ktorému však pred plným javiskom ani nepadlo prestať riadiť orchester. Zároveň sa snažil stláčať jeden gombíček cez druhý, aby klímu vypol.

Ruky mu prestali fungovať

Kým popri dirigovaní našmátral to správne tlačidlo, prešlo síce púhych šesť minút, no stačili na to, aby Gerimu prestala fungovať najprv pravá a po chvíli aj ľavá ruka. Jednoducho sa zablokovali. „Dodirigoval som hlavou, a tak všelijako. Ruky mi viseli pri tele. Nedokázal som ich zdvihnúť,“ opísal neuveriteľnú reakciu svojho rozhorúčeného tela na studenú klimatizáciu autor mnohých muzikálov. Okamžite po predstavení musel do nemocnice.

Zotavoval sa celé roky

Lekári zistili veľký zápalový proces. Hrozilo, že s dirigovaním je koniec! „Strávil som niekoľko mesiacov na rehabilitácii v Piešťanoch. No zotavoval som sa asi tri roky,“ spomína. Okrem rehabilitácií a masáží skúšal ľudových liečiteľov či čínsku medicínu. Intenzívne bolesti doznievali ešte pol roka. Ale láska k hudbe bola silnejšia ako bolesť, ktorú musel prekonávať pri hre na klavíri i dirigovaní.

Na dirigovanie museli stačiť prsty

„Trvalo vyše roka, kým som dokázal dať ruky vyššie než po plecia. Pre blok to nešlo ďalej. Problém bol v ramene a lopatke. Začal som používať takzvanú mikrotechniku dirigovania. Ruky ukážu, čo myslí hlava, aj bez veľkých gest. Gesto zvýrazní dirigentská palička. Dirigoval som aj veľké orchestre, no hýbal som iba prstami,“ popísal svoj postupný návrat k plnohodnotnému dirigovaniu.

Klimatizáciu považuje za výbornú vec

Dnes je už, našťastie, všetko v poriadku. Hoci odvtedy uplynuli dve desaťročia, ak hudobníka prefúkne alebo je vyčerpaný, plecia sa trošku pripomenú. Keď niekde hosťuje, radšej skontroluje, či vývod klímy nesmeruje priamo na jeho chrbát. No na klimatizáciu ako takú nezanevrel a, paradoxne, považuje ju dokonca za výbornú vec. „To, čo sa stalo mne, bola veľká náhoda. Ak je klíma dobre nastavená a používa sa s mierou, je určite lepšia ako prievan.“

