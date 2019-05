Kouč súťaže The Voice Pepa Vojtek: To by som nikdy nepil!

Spevák českej skupiny Kabát Pepa Vojtek (53) si trénuje hlasivky podobne ako Schwarzenegger svaly. Nedeľu volá detský deň a texty sa učí pred východom slnka.

Keď začínal vystupovať v muzikáloch, mal Pepa Vojtek doslova zničujúcu trému. Ani dnes voči nej nie je imúnny a do speváckej súťaže by nemal nervy sa prihlásiť.Autor: Robo Hubač

Ako je to s vaším slovenským pôvodom?

Moja prababička z otcovej strany bola zo Spišskej Novej Vsi. Pradedo bol Maďar. Asi budem mať dodnes na Spiši vzdialených príbuzných, ale nie sme v spojení.

Je pravda, že vďaka Slovensku ste prestali fajčiť?

Viackrát som prestal a zase začal fajčiť. Ale už viac ako dvanásť rokov vôbec nefajčím. Môže za to problém, ktorý som mal v krku po návrate z koncertov zo Slovenska. Myslel som, že ide o uzlíky na hlasivkách, no bola to len afta, ktorá tam robila neplechu. Dosť som sa však zľakol a strach je na to asi najlepší, zrazu sa mi podarilo prestať s fajčením zo dňa na deň.

Uzlíky na hlasivkách dokáže spôsobiť aj ich preťažovanie.

Hlasivka je sval, a každý človek má iné svalové dispozície. Ja som im dával riadnu nakladačku od začiatku, takže sa nejako vytrénovali. To je ako u Arnolda Schwarzeneggera, ktorý stále trénuje a má obrovské svaly. A ten, kto trénuje málo, ich má malé. Ja som trénoval stále, tak mám hlasivky vycvičené natoľko, že vydržia veľa. Ak mám s nimi problémy, skôr súvisia s nachladnutím.



V hard rockovej skupine Kabát spieva Pepa Vojtek nepretržite od roku 1988.

Máte osvedčený recept, aby vás hlasivky nezradili? Karel Gott vraj píjal surové vajíčka.

To by som nikdy v živote neurobil! Koncert som za celé roky nezrušil nikdy. A v divadle sa alternujeme, takže tam sa to občas dá.

Na divadelné úlohy sa vraj učíte ešte pred šiestou hodinou rannou. Večer mávate predstavenia. Kedy spíte?

Napríklad za volantom... :) Medzi polnocou a piatou-šiestou ráno mi ostáva čas na spanie. Je pravda, že ráno mi mozog pracuje najlepšie, vtedy sa učím texty, autorizujem rozhovory, ale najviac do pol siedmej, potom ma to už nebaví. Začnú vonkajšie podnety – psy, deti a už sa nedá tak sústrediť. Takže kým je ráno tma, pracujem.

Kedysi ste boli veľký športovec. A dnes?

So psami chodím na kilometrovú prechádzku tri-štyrikrát denne. Máme francúzskeho buldočka, ten je tak trochu „tryskomyš“, a anglického buldoga, ten je úplne pokojný.

Máte päť detí so štyrmi ženami a medzi najstarším a najmladším potomkom je vekový rozdiel takmer tridsať rokov. Sú príležitosti, keď sú všetci spolu?

Samozrejme, každý víkend. Teda okrem najstaršieho Pepu, ten už má svoj život. Ale štyria mladší sú vždy v nedeľu u nás, hovorím tomu detský deň. Naložím do auta Adamka a Bertíka, ideme vyzdvihnúť Matesa, Valentýnku, prechádzame sa po lese, potom ideme k nám domov, tam sa ešte pobavia, poobede ich odveziem domov a idem do divadla. Chcem, aby boli spolu. Valentýnka síce už bude mať sedemnásť, ale je s mladšími bratmi rada. No a Pepa sa presťahoval za prácou do Prahy, takže ich mám pokope.



Tretia manželka Jovanka (40) bola na druhej Pepovej svadbe svedkyňou druhej manželke, Libuške Hůlkovej. Foto: Matej Kalina

Prostredný syn Matyáš má cukrovku. Musíte mu nejako prispôsobovať program?

Vôbec mu to nepripomíname. Ak kúpim niečo na jedenie, dám to aj jemu a je na ňom, aby si to rozdelil tak, že si nebude musieť pridávať inzulín. Má inzulínovú pumpu. Alebo keď behajú po lese, treba myslieť na to, aby sa nedostal do hypoglykémie. No nechávam to na ňom, aby bol čo najviac sebestačný a samostatný. A, samozrejme, ho neľutujeme. To je asi to najhoršie, čo by sme mohli urobiť. Vždy mu vravím – nikto nevie, prečo to vzniklo, ale nikto nevie ani to, či to nezmizne, či na to nenájdu za pár rokov liek. Teraz musíš vydržať, nie je to koniec sveta. Ani to ako chorobu neberieme. Cukrovku má od troch rokov a žije dokonca zdravšie, neje toľko sladkostí, viac zeleniny...

Chtiac-nechtiac už teda viete, ktorá potravina má koľko cukru a podobne. Využívate to aj pri svojom stravovaní?

Ako hovoril pán Hrušínský, telo musí ísť do hrobu zhumpľované. Žijem tak, že si dám, na čo mám chuť. Ale nikdy som sa neprejedal. Pri mojej práci nemôžem byť obézny. Prispieva k tomu aj pohyb na javisku, spaľujem. No nerobím si násilie, dám si bravčové, údené... Prečo nie, ak mám na to chuť? Nezjem toho kilo.

Niekde ste spomínali, že s pribúdajúcim vekom sa predsa len trochu krotíte.

Hm, telo si už nežiada toľko alkoholu, ako keď sme boli mladí. Z likérov, páleniek a šnapsov som prešiel na biele víno. Jasné, s kapelou stále oslavujeme život, ale doma si dávam každý večer tri deci vína. To mi chutí a je to určite aj zdravé!

Vaša pokožka je hotová galéria. Pribúdajú ešte nové tetovania?

Nie je nápad, všetky tetovania musia mať nejaký význam. Keď sa dožijem sedemdesiatky, budem niekde sedieť na lavičke, kŕmiť holuby a budem vyzerať ako skrčený obraz, aby som si vedel svoje tetovania obhájiť. Som narodený presne na prelome znamení Blíženci a Rak, 21. júna, a podľa čínskeho horoskopu som Had. Takže moje tetovania súvisia hlavne s týmito znameniami.

Na chrbte máte okolo celej chrbtice obtočeného obrovského hada. Bolelo?

To mi poradil herec Filip Blažek, inteligentne... Vravel som mu, vieš, ako to bolí? A on, nebuď mäkký. Tak som si to dal vytetovať. Bolelo to najviac zo všetkých mojich tetovaní.

A niečo súvisiace s priateľkami, deťmi? Mená, dátumy narodení?

To už by som potom nemal čo kam dať... Ale nie, ja mám skôr obrázky než písmená.



Ako kouč v šou The Voice si u súťažiacich cení viac originalitu a energiu ako dokonalý hlas. Foto: TV Markíza

V roku 2014 vaša zverenkyňa spevácku súťaž Hlas vyhrala. Prerazila v hudobnom biznise?

Snažil som sa jej pomôcť. Vystupovala ako predskokanka na výročnom koncerte našej kapely. Našiel som jej aj manažéra. Radil som jej: musíš byť v Prahe, pri zdroji, nikto ti nebude volať do Ostravy, aby si pricestovala. Musíš byť tu, aby si prišla do piatich minút, nie do piatich hodín. Ale ona sa odsťahovala späť domov a nejako sa po nej zľahla zem. Škoda, bola zaujímavý typ, vzhľadom aj hlasom, A dúfam, že tento rok výherca šancu využije.

Päťnásobný otecko

Josef Vojtek (53), pôvodne opravár telefónov, je 30 rokov spevák rockovej skupiny Kabát, ktorá je držiteľom mnohých Českých slávikov. Účinkuje tiež v muzikáloch. Je tretíkrát ženatý a má päť detí, Josefa (31), Valentýnu (17), Matyáša (12), Adama (6) a Alberta (2,5). Je vášnivý motorkár, po Prahe jazdí na kolobežke a s deťmi vraj už skončil.

