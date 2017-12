Kŕče v bruchu aj pri zdravej strave. Mal by vás vidieť lekár?

Kŕče sa dostavia, aj keď náhle radikálne ozdravíte stravu. V čom tkvie skutočný problém?

U zdravých dospelákov najčastejšie vyvolá kŕče v bruchu strava. A rýchlosť, ktorou ju do seba nahádzali. Pri prehĺtaní bez poriadneho požutia sa do tela dostáva veľa vzduchu, podobne ako pri pití bublinkových nápojov či pri fajčení. „Časť zo vzduchu vygrgáte, tretina sa vstrebe a zvyšok prejde tráviacim ústrojenstvom. Vzduch roztiahne črevo a to sa ohlási kŕčmi a bolesťou,“ vysvetľuje všeobecný lekár MUDr. Michal Kovár.

Kŕče spúšťa priveľa surovej zeleniny, aj v smoothie, strukoviny, orientálne korenia či pikantné pokrmy. „Každú zmenu v stravovaní zavádzajte postupne,“ radí lekár.

Ďalšie príčiny

pokazené jedlo,

priveľká porcia,

intolerancia laktózy,

celiakia,

Crohnova choroba a iné črevné a žalúdočné pliagy.

Zdravá rada

Na kŕče v bruchu si po každom obede a večeri preventívne uvarte mätový čaj. V prípade silnej koliky zmierni bolesti a uvoľní hladké svaly žalúdka. Kŕčom z nadúvania zabráni zase feniklový čaj.

Podbrušie

Bolestivo ženská

Za kŕče pri menštruácii môže nadmerné množstvo hormónu prostaglandínu, ktorý vybudzuje maternicu na aktivitu. „Sval maternice reaguje kŕčmi na prílišnú námahu,“ vysvetľuje gynekológ Tomáš Danys. Na vine však môže byť aj endometrióza.

„Pri ochorení sa bunky výstelky maternice dostanú mimo jej dutiny – na vaječníky, vajíčkovody, brušnú stenu...“ hovorí odborník o ložiskách, ktoré pri menštruácii takisto krvácajú a, navyše, sa zväčšujú.

Príčina vzniku endometriózy je neznáma, preto neexistuje príčinná liečba. Väčšie ložiská sa odstraňujú operačne. Hormónmi sa dosahuje dočasná neplodnosť, keď bolestivú menštruáciu nahrádza nebolestivá pseudomenštruácia. Tehotenstvo a dojčenie sú prospešné, znižujú riziko návratu ochorenia. Endometrióza však znižuje šance na otehotnenie.

