Často krvácate z nosa alebo vám praská cievka v oku? Má to svoju príčinu

Prasknutú cievku v oku si najčastejšie všimnete pri pohľade do zrkadla. Nebolí, ale môže upozorňovať na závažnejší problém. Rovnako ako časté krvácanie z nosa!

Kým vás niekto neupozorní na červené oko alebo sa nepozriete do zrkadla, nezistíte, že vám praskla cievka v oku. Necítite to, ani nepočujete, pretože cievka v oku nepraská nahlas ako kĺby. „Až pri rozsiahlejšej podliatine môžete cítiť tlak v oku,“ opisuje očná lekárka MUDr. Veselína Turanská. Hoci nejde o akútne ochorenie, ľudia sa zľaknú a radšej vyhľadajú očného lekára. „A to je dobre! Treba zistiť, či je na vine začervenania zápal, cudzie teliesko alebo alergia. Ak ide o krvnú podliatinu, teda prasknutie cievky, oko je súvisle sýtočervené,“ opisuje očná lekárka.

Cievka môže prasknúť aj pri pošúchaní oka, namáhavom kašli, vracaní alebo pri dvíhaní ťažkého bremena. Podliatina vznikne aj pri úraze. „Ak sa praskanie cievok v oku opakuje, treba myslieť na vysoký krvný tlak alebo na poruchu zrážania krvi. Môže ísť o predzvesť prasknutia cievy na srdci alebo v mozgu!“ upozorňuje Veselína Turanská.

Vstrebe sa sama

Ak cievka praskne, môžete len čakať, kým sa krv za pár dní samovoľne vstrebe. „Neodporúčam žiadnu lokálnu liečbu. Niekto predpisuje iodid draselný, je však bez výraznejšieho efektu. Ak máte zlý pocit, skúste umelé slzy a poraďte sa s lekárom o lieku na liečbu lámavosti a priepustnosti cievnych vlásočníc,“ radí Veselína Turanská.

Kedy praskajú cievky v oku?

• nedostatok vitamínu C

• z vysokého tlaku

• pri poruche zrážania krvi

• pri silnom pošúchaní oka

• pri silnom tlaku, napríklad pri pôrode

• pri kašli

• pri zvracaní

• pri dvíhaní ťažkých premien

Mokrý uterák nepomáha!

Najčastejším zdrojom krvácania z nosa je zhluk ciev na prednej dolnej časti nosovej priehradky. Prvá pomoc je ľahká: predkloňte hlavu, aby krv nezatiekla do hrdla, a pritlačte krídlo nosa k priehradke, čím zatlačíte na porušené cievy. „Po piatich až desiatich minútach by sa krvácajúca cieva mala sama uzavrieť. Mokrý, chladný uterák na krk možno použiť, má však len malý efekt,“ hovorí profesor Milan Profant z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Nádor v nose?

Ak krvácate z hlbšej časti nosa, zatlačenie nepomôže. Lekársku pomoc vyhľadajte, ak krvácate dlhšie než tridsať minút. Krvácanie sa častejšie objaví pri viróze, vtedy sa oslabí cievna stena. Neraz aj v dôsledku častejšieho smrkania. Príčinou krvácania môže byť aj vyšší tlak, poruchy zrážania krvi alebo lieky, ktoré potláčajú zrážavosť krvi. „Príčinou môžu byť aj nádory,“ radí lekár, že ani takú vec ako je krvácanie z nosa netreba podceňovať.

