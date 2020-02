Kurací vývar bojuje proti chrípke a nachladnutiu. Pomôže vyhnať aj koronavírus?

Výskumy potvrdzujú výborné účinky slepačieho vývaru na zdravie, najmä pri vírusových nákazách dýchacích ciest. Čo ale odporúča WHO?

Štúdia slepačieho vývaru, ktorú uskutočnilo lekárske centrum Univerzity v Nebraske, zistila, že obsahuje aminokyseliny, ktoré znižujú zápal v dýchacích cestách a zlepšujú trávenie. Výskum tiež dokazuje, že táto polievka môže naozaj posilniť imunitný systém a pomáhať liečiť zdravotné problémy ako alergie, astma či artritída.

Vývar zlepšuje liečbu virózy

„Všetky polievky s vývarom urýchlia pohyb sliznice v nose jednoducho už len tým, že je to horúca tekutina, ktorá spôsobuje rozšírenie krvných ciev. To spôsobuje zvýšený prietok krvi a umožňuje sliznici ‚odplaviť‘ škodliviny a mikróby. A to pomôže zmierniť príznaky nádchy,“ vysvetľuje Keri Peterson, internistka v nemocnici Lenox Hill Hospital a Medical Center Mount Sinai v New Yorku. Výskumy teda naznačujú, že slepačie polievky môžu pomôcť zmierniť zápaly spojené s prechladnutím a chrípkou, a tak poskytnúť určitú úľavu od príznakov. Určite prospeje aj pri viróze spôsobenej koronavírusom.

Čo jesť pri nachladnutí a chrípke? Urýchli liečbu cesnak, med či slepačí vývar?

Vývar tiež posilňuje imunitu

Vývar zo sliepky, ale aj z hovädzích kostí obsahuje okrem spomínaných aminokyselín tiež kolagén, želatínu, stopové prvky a desiatky rôznych živín, z ktorých mnohé tak ľahko nezískame z iných bežne konzumovaných potravín. Aj to je dôvod, prečo má toľko zdravotných účinkov. Výskumníčky v oblasti výživy Sally Fallon a Kaayla Daniel z Weston A. Price Foundation vysvetľujú, že kostné vývary obsahujú minerály vo takých formách, ktoré naše telo dokáže ľahko absorbovať, najmä vápnik, horčík, fosfor, kremík, síru a ďalšie. Obsahuje tiež chondroitín sulfát a glukozamín, zlúčeniny, ktoré sa v lekárni predávajú ako doplnky stravy na zníženie zápalu, artritídy a bolesti kĺbov.

Vyzbrojte sa proti chrípke! 4 potravinové bomby na posilnenie imunity

Vývar ale nie je liek

Ani ten najlepší vývar síce virózu nevylieči, no pomáha telu zabojovať s ňou, pretože podporuje imunitnú odpoveď organizmu na zápalové procesy. Dôležitý pre regeneráciu je tiež odpočinok, spánok a dostatok tekutín. Najmä v súvislosti s koronavírusom odborníci ale zdôrazňujú, že je nutné časté preventívne umývanie si rúk, aby ste sa ho zbavili skôr, ako by mohol napadnúť vaše sliznice a dýchacie cesty.

Zahnať nádchu v lekárni či v zelovoci? Ktoré prípravky odporúčajú lekári?

Odporúčania WHO v súvislosti s koronavírusom

Svetová zdravotnícka organizácia radí najmä prevenciu, ako sa novým vírusom nenakaziť.

Umývajte si ruky často mydlom a vodou, a to najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nemáte k dispozícii mydlo a vodu, používajte dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu, ktorý obsahuje najmenej 60% alkoholu.

Nedotýkajte sa očí, nosa a úst nevyčistenými rukami.

Vyhnite sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi.

Keď ste chorí, zostaňte doma.

Zakryte si ústa pri kašli alebo kýchnutí vreckovkou a potom ju hoďte do koša.

Čistite a dezinfikujte predmety a povrchy, ktorých sa často dotýkate.

TOP prírodné antibiotiká! Poradia si s vírusmi, baktériami a plesňami

Zaujímavé články o zdraví, imunite aj prevencii nájdete tiež vo februárovom Zdraví. Práve v predaji!