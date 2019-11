Miro Jaroš: Kúpil som si najtvrdší matrac aký mali a chrbát ma nebolí

Deťmi milovaný spevák Miro Jaroš (41) sa o tom, že raz bude mať problémy s chrbticou, dozvedel od detskej lekárky. Lieči sa hlavne pohybom.

Spevák Miro Jaroš bol na boľavý chrbát psychicky pripravený už od detstva. „Lekárka mi ešte ako chlapcovi oznámila, že v dospelosti budem mať problémy s chrbtom, lebo mám vrodenú chybu – mierne vyosenú chrbticu,“ spomína Miro na školské časy.

Týmto oznamom sa to aj skončilo. Žiadny nápravný telocvik robiť nemusel, ani rehabilitácia nebola potrebná, lebo chrbtica mu v detstve ťažkosti nespôsobovala. Nehlásila sa ani v čase puberty, keď deti rýchlejšie rastú a neraz sa práve vtedy objavia prvé problémy. A možno to bolo aj vďaka tomu, že Miro vyrastal v Tepličke nad Váhom a mal oveľa viac pohybu ako dnešné deti, ktoré vysedávajú s tabletom či pri počítači.



Spevák rád cestuje po svete, klimatizácia v lietadlách mu neprekáža.

Nočným vlakom

Ale ako to predpovedala detská lekárka, Mirova chrbtica sa naozaj začala v dospelosti hlásiť. „Pobolieva ma hlavne vtedy, keď som dlhší čas v jednej polohe. Väčšinou ak dlho sedím, začnú sa ozývať kríže. Naposledy mi dal môj chrbát o sebe vedieť, keď som cestoval nočným vlakom a nejako nesprávne som si v ňom ľahol,“ vraví spevák, ktorý sa v rámci svojej práce musí dosť často premiestňovať na rôzne miesta. „Klimatizácia môjmu chrbtu v aute ani v lietadle neprekáža. Nikdy ma ešte, našťastie, neofúklo ani neseklo. Pri cestovaní sa viac bojím mäkkých hotelových postelí, na ktorých neviem zaspať.“

Tvrdý matrac

Aj doma si Miro dáva pozor na to, aby si chrbát zle nevyležal. „Nedávno som si kúpil nové matrace, najtvrdšie, aké boli v ponuke. Sú vysoké, dajú sa otočiť na letnú a zimnú stranu a spí sa na nich výborne.“ Vlastne, nič nechce nechať na náhodu. „Mám trénera, ktorý ma naučil správne dvíhať ťažké predmety, z podrepu,“ vraví spevák, ktorý sa len tak nepoddá a ešte nikdy kvôli chrbtu neužil pilulku proti bolesti. Aj vystúpenie radšej zvládne so zaťatými zubami. „Myslím, že to bolo na vianočnom turné. Bolel ma chrbát a na pódium som išiel pomaly, asi to bolo aj vidieť, ale do konca koncertu som to rozhýbal.“

Hýbem sa stále

Vlani sa stal Miro Jaroš súčasťou projektu Hýb sa, Slovensko, a napísal preň dokonca oficiálnu hymnu. Pri sledovaní klipu k pesničke je jasné, že Miro má oveľa viac pohybu ako väčšina jeho rovesníkov a vedie k nemu aj deti po celom Slovensku. „Možno aj vďaka tomu som ešte nikdy nevyhľadal služby maséra či fyzioterapeuta,“ usmieva sa spevák.

