Lepšia imunita vďaka tuku? Radšej príliš nechudnite, radia vedci

S chudnutím to nepreháňajte. Experti dokázali, že tuk môže zachrániť život.

Ak ste posadnutí zbavovania sa telesného tuku, mali by ste vedieť, že ho potrebujete. Nielenže je to úložisko energie, ale pomáha udržiavať teplotu tela a ďalšie systémy. A zdá sa, že má aj veľa do činenia s imunitným systémom, hoci jeho úloha v tejto oblasti ešte nie je úplne objasnená. Kým priveľa tuku tento vzťah vyvádza z rovnováhy a oslabuje imunitný systém, zdá sa, že rovnako škodlivé je ho mať aj málo.

Tuk si pamätá

Výskumníci z amerického Národného inštitútu zdravia zistili, že v tuku je vysoká koncentrácia zvláštneho druhu T-buniek bojujúcich s infekciou. Bunky, ktoré si pamätajú infekcie, aby proti nim nabudúce mohli bojovať silnejšie, nie sú samozrejme nič nové, len úloha tuku sa dosiaľ nedocenila.

Navyše, tento tuk možno preniesť. Vedci to skúšali zatiaľ na myšiach a potkanoch s prekvapivým výsledkom. Ak infikovali prvé zviera patogénom, jeho tuk si ho zapamätal. V tuku uchovanú informáciu o votrelcovi vedci dokázali transplantovať do druhého zvieraťa. Ich metabolizmus sa akoby prepol a ich T-bunky boli schopné makať oveľa agresívnejšie. Dočkáme sa transplantácie tuku v boji proti chorobám? Vedci dúfajú, že by sa tak mohli zachrániť životy.

Ste akurát?

Za nebezpečné množstvo sa považuje 5 a menej percent telesného tuku u mužov a 12 percent a menej u žien. Nespoliehajte sa však, že nadváha je zdravá! Ak ste žena a máte viac ako 32% tuku v tele a muž a viac ako 25% tuku, je zle a hrozia vám všetky civilizačné ochorenia.

Čítajte aj:

Imunita