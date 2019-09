Leto končí, hurá k moru! Jesenná exotika nie je len pre snobov a boháčov

Leto končí, no je len na vás záleží, či si teplo a slnko ešte užijete v plnej sile. Za veľmi prístupné ceny sa totiž práve teraz dá ísť nazbierať D vitamín do exotickejších destinácií.

Asi najbližší, zato horúci ešte celý október a možno aj dlhšie, je Egypt. Pre Slovákov je v období, kedy už u nás tepla aj slnka ubúda, voľbou číslo jedna. Nemusíte sa však orientovať len na Afriku. Za cenu, ktorá môže byť dokonca nižšia ako dovolenka v Grécku či Španielsku, sa môžete vybrať napríklad do Spojených arabských emirátov či trošku drahšieho susedného Ománu. Vlani sa našinci v tomto už jesennom období leteli ohriať tiež na Kanárske ostrovy alebo do Zanzibaru, na Kubu, Kapverdy alebo do Dominikánskej republiky. Pre rodiny s deťmi sa naozaj full servis snažia zabezpečiť tiež na Maldivách a Mauríciu.

Viete, ktoré slnečné okuliare majú ešte vyšší stupeň ochrany? Kúpte ich aj deťom!

Bezpečný, čistý a zaujímavý

Ak poznáte niekoho, kto už v Ománe bol, asi viac čítať nemusíte. Turisti sa odtiaľ vracajú nadšení a je aj prečo. Oplatí sa vedieť, že tu, na juhu Arabského polostrova, si užijete naozaj kvalitné služby luxusných hotelov. Turistické oblasti sú aj po zotmení úplne bezpečné a ešte zaujímavejšie, ako za bieleho dňa. Vyjdete na prechádzku a dýchne na vás kúzlo arabských nocí voňajúcich kadidlom a exotickým korením. Mimochodom, veľmi zdravým. Rozodne musíte navštíviť miesty trh, nazývaný v tejto časti Ázie súk (souq). Ručne tkané koberčeky, vyšívané odevy, keramika s tradičnými geometrickými vzormi či zlaté šperky, aj niečo také sa okrem korenia dá priviezť na pamiatku.

Jednoduché finty, aby vám pri dlhšej jazde či lete nebolo zle. Vinník môže byť aj sódovka



Hlavné mesto Ománu, Maskat. Foto: Shutterstock

Vitamíny a energia do konca roka

Omán sa oplatí vyskúšať aj ak ste „plážový“ typ, aj ak vás baví krajinu spoznávať. Nájdete tu belostné pláže, početné vádí údolia s jazierkami a riečkami, palmové háje, nádherné oázy, piesočné duny aj vysoké vrchy. A nudiť sa rozhodne nebudú ani deti. Prechádzka na ťavách, návšteva korytnačej rezervácie v Ras Al Jinz alebo potápanie v Arabskom mori s bohatým podmorským svetom, v ktorom nechýbajú delfíny. Vypnúť na pár dní, doplniť vitamíny z exotického ovocia a zo Slnka, nadýchať sa prímorského vzduchu, to všetko vás nabije energiou najmenej do Vianoc. A to už môžete premýšľať nad ďalším výletom za hranice všedných dní.

Lekárka radí: Má zmysel chrániť znamienka pred slnkom prelepením?