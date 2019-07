Liek na manželskú krízu? Kúpte si navzájom čas pre seba

Matúšovci si okrem ozdravenia vzťahu uvedomili, že viac nechcú byť otrokmi konzumu, práce a splátok.

Zjavné je už na pohľad, že v tomto netradičnom dome žijú spokojní ľudia. Nie strojene ako z reklamy na úver. Detská tvár je čitateľná. Vítajú nás traja vysmiati blonďaví drobci, psík Forest, Ján a Zuzana s trojmesačnou Alžbetkou v náručí. Rovnaký náboj nesie aj terasa s jazierkom, záhrada a interiér ich zdravého domu. Hneď po vstupe sa cítime príjemne a uvoľnene. Čím to je? Každý kút, každá drobnosť tu má dôležitý význam.

Na zamyslenie

Manželia Matúšovci niesli pred pár rokmi na pleciach bremená, ktoré ich tlačili k zemi tak ako mnohých z nás. Neustále nakupujeme, ženieme sa za kariérou, bývaním, založením rodiny, máme čoraz väčšie potreby. Aj oni boli klasickou rodinou s dvoma deťmi a hypotékou na krku. „Na materskej dovolenke som bola sama a bez pomoci. Muž do večera pracoval, aby sme si mohli dovoliť krásny veľký dom. Ocitli sme sa v kolotoči uponáhľaného stereotypu, ktorý nás vyčerpával. Nákupy, zápchy, starostlivosť o deti a čoraz častejšie partnerské nezhody,“ popisuje Zuzana skúšku, ktorá je zaťažkávajúca aj pre milujúci sa pár.



​Foto: Robo Hubač

Išlo do tuhého

Prvým krokom k záchrane rodiny bola partnerská poradňa. Pomohla im v lepšom pochopení sa navzájom a k väčšej vyrovnanosti. „Veľa nám dala takzvaná etikoterapia alebo zrkadlenie vzťahov. Bolestivá, ale veľmi účinná. Človeka veľa naučí, no musí byť pripravený na to, že pôjde do hĺbky svojich vlastných slabín, nie toho druhého. Ak to zvládne, urobí veľký krok vpred nielen ako osobnosť, ale aj vo vzťahoch,“ vysvetľujú svoju skúsenosť, ktorá ich naučila predchádzať zbytočným konfliktom. Okrem posunu vo vzťahovej rovine si Zuzana s Jánom uvedomili, že viac nechcú byť otrokmi konzumnej spoločnosti.

Nový život

Svoje okolie mierne šokovali rozhodnutím odletieť na Nový Zéland ako dobrovoľníci na ekofarme. „Odhovárali nás: Odletieť s dvomi deťmi? A prečo dobrovoľníčiť? No my sme vedeli, že je to naša záchrana, pretože nám chýba čas. Čas venovaný jeden druhému, bez riešenia každodenných starostí,“ vysvetľuje Zuzana. A urobili dobre. Ukázalo sa, že to bol spúšťač všetkých zásadných zmien k lepšiemu. Pomohli iným, pomohli sebe. „Odpútali sme sa od peňazí, poplatkov, nákupov. Pomáhali sme, a pritom sme väčšinu času trávili spolu. Vytvoril sa nám priestor premýšľať, prehodnocovať a hľadať riešenia. Keď sme nechceli toľko makať, naháňať sa v práci a mať viac času na rodinu, potrebovali sme si znížiť výdavky,“ hovorí Ján. Na Novom Zélande boli tri mesiace.

Šťastie z mála

Po návrate predali veľký dom a kúpili si pozemok na stavbu nízkoenergetického ekologického domu s dostatočným priestorom na vlastnú záhradu, ktorá ich bude živiť. „Povedali sme si, že radšej budeme pracovať iba šesť hodín a dve hodiny strávime prácou vonku, kde sa aj s deťmi budeme hýbať na čerstvom vzduchu,“ hovorí Zuzana. A tak zo starého sadu so stromami vytvorili Matúšovci svoj nový domov. Pôvodne chceli stavať slamený, no keďže ten si vyžadoval čas pre zdĺhavú byrokraciu, začali mobilným domom. ,,Na Novom Zélande sme bývali uprostred džungle v malých chatkách, aj v luxusnom dome na pobreží, dokonca aj v triede školy. Tieto skúsenosti nám ukázali, ako málo pre spokojní život potrebujeme. Vždy som si myslela že už s dvoma deťmi musíme mať dom alebo minimálne trojizbový byt. Dnes viem, že človek nepotrebuje až toľko, ako si myslí jeho ego,“ vysvetľuje Zuzana.



Foto: Robo Hubač

Dom má slúžiť

Dizajn prispôsobený potrebám človeka a prostrediu – na tejto filozofii sa zakladá celý koncept bývania rodiny Matúšovcov. Takzvaný body conscious design má svojim majiteľom vyhovovať zo všetkých stránok a hrať na všetky zmysly. Bývanie má byť pekné na pohľad, aj príjemné na dotyk, akustika vyladená bez ozveny a v dome sa musí dobre dýchať. Príjemné svetelné podmienky dokážu vytvoriť nerovné povrchy, ktoré odrážajú a lámu svetelné lúče na všetky strany. Tak už je nám jasné, prečo pri tomto rozhovore zabúdame, že sme tu pracovne. „Človek žil po tisícky rokov v prírode a preto sú mu zvuky lesa, jeho vôňa, dotyk s drevom či korkom príjemné, navodzujú pocit šťastia. Ak sa chceme aj v interiéri cítiť rovnako uvoľnene, vieme to dosiahnuť využitím prírodných materiálov, odtieňov prírody, či organických tvarov," hovoria. „Ak sa niekde cítime spokojne a teda aj bezpečne, dokážeme sa uvoľniť, zabudnúť na starosti a zhodiť masky. Sme úprimní, otvorení a vľúdni. Nemyslíme na problémy, ale všímame si maličkosti, ktoré prinášajú radosť,“ uzatvára Zuzana.

