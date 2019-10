Ľudia mu vďaka Zomri vyzbierali peniaze na operáciu. Spoznajte Dominika, s ktorým sme sa stretli začiatkom roka

Dominik Drdul nemal jednoduchý štart do života, no to, čo v ňom vyhral, je okrem intelektu a daru postaviť sa za iných, nepochybne rodina, ktorá mu pomáha. Okrem nej mu teraz pomohli aj dobrí ľudia.

Dominik Drdula sa narodil s rázštepom chrbtice a je pripútaný k invalidnému vozíku. Jeho zdravotný stav sa počas leta skomplikoval a kvôli otvorenej rane z preležanín skoro zomrel na otravu krvi. Ďalšie vyšetrenia absolvoval v Belgicku, poisťovňa na Slovensku mu však nechcela uznať preplatenie nákladov. V pondelok sa preto na Facebookovej stránke Zomri objavil jeho príbeh s výzvou o pomoc. Po zverejnení transparentného účtu sa začali pripisovať na účet stovky až tisícky eur. V priebehu pár dní sa vyzbieralo viac ako 53-tisíc eur a Dominik tak mohol podstúpiť dôležitú operáciu.



Krvné testy v tehotenstve odhalili vývojovú chybu plodu. Manželia Drdúlovci však ani na chvíľu nezaváhali prijať a milovať dieťa také, aké bude. Terézia (43) priviedla na svet svojho prvého syna za okolností, ktoré si žiadna žena nepredstavuje. Po jeho narodení čelila poriadnemu záberu na psychiku. Nie vinou dieťaťa s rozsiahlym ráštepom chrbtice, ale nekonečnej bezmocnosti voči systému, pretože na tú sa vopred nepripravíte.

Absurdný prístup

Týždeň trvalo, kým jej Dominika dovolili po prvý raz čo i len vidieť. „Nikto mi nepovedal prečo. Tá bezmocnosť bola frustrujúca. Len sa prizeráte a iní rozhodujú o dieťati, za ktoré by ste položili vlastný život," spomína a dodáva, že to bola len prvá z tisícich ďalších nepochopiteľných situácií. Pred 20 rokmi by ste o ráštepe chrbtice našli mimimum, aj to desivých dezinformácií a prognóz. Lekári preberali podľa pani Drdulovej diplom s tým, že ide o postihnutie nezlúčiteľné so životom. A Dominikov rozsah ráštepu už úplne. „Na Slovensku odborníci so skúsenosťami pre túto celoživotnú diagnózu chýbajú," hodnotí, že v ich praxi viaznu informácie o medicínskych pokrokoch, o liečbe, ktorá je reálna. „Veď ešte dnes sa stáva, že matkám navrhujú rovno potrat,“ povzdychne si.

Záchrana v brušku

Prenatálne operácie rázštepu chrbtice vykonávajú špičkoví neurochirurgovia v Zürichu s vynikajúcimi výsledkami. Plod musí byť v matkinej maternici zoperovaný najneskôr do 26. týždňa. Zastaví sa postup rázštepu a výrazne sa zvyšuje kvalita života dieťaťa. „Na Slovensku je 5 detí, ktorým tento zákrok pred narodením vo Švajčiarsku vykonali. A dnes sú chodia,“ prekvapuje Terézia Drdulová. Operácie sa zealizovali sa aj vďaka osvete občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus, ktorú založila pred trinástimi rokmi. „Dominikovi to už chôdu nevráti, no ak má naša snaha zmysel pre ďalšie deti, tak nás to motivuje robiť ešte viac," dodáva so slzami v očiach. Jej syn už 22 rokov vyvracia všetky negatívne prognózy.



Toto neurobím

Na radu lekárky mať čo najskôr ďalšie dieťa, priviedla Terézia na svet dve dcéry. A urobila dobre. Ukázalo sa, ako v začlenení sa do života prospieva súžitie so zdravými ľuďmi. „Dominik bol odmalička spoločenský a otvorený. Vyžadoval si spoločnosť ľudí a komunikáciu. Ak dieťa izolujete a sústredí sa iba na pokroky v liečbe, chôdzu, operácie, prognózy, raz okolo neho táto pomyselná bublina praskne, nezvládne to a bude na tom horšie, než kedykoľvek," prizvukuje aj zo skúseností rodín, s ktorými pracuje. „Organizujeme i letné tábory, našim cieľom je viesť deti k samostatnosti. Na jednom z prvých táborov bol pätnásťročný chlapec. Ako jediný tam plakal, lebo bol prvýkrát bez matky. Vtedy som si uvedomila, že toto svojmu dieťaťu nechcem urobiť. Samostatnosť pomáha deťom k psychickej pohode. So všetkým sa ľahšie vyrovnajú," vysvetľuje.

Kto nemá v nohách,...

Ako skúsená špeciálna pedagogička Terézia tvrdí, že v živote dieťaťa s telesným postihnutím je treba myslieť na jeho zaradenie sa do spoločnosti. „Pre to sú oveľa dôležitejšie zručnosti než schopnosť chodiť. Veď koľko zdravých ľudí si nevie nájsť svoje miesto. Aj my sme trénovali nohy, no vyšetrenie ukázalo, že v nich Dominik nemá žiadnu inerváciu. Rozhodli sme sa vkladať energiu do vzdelania a získavania skúseností. Preto mi robil spoločnosť aj na pracovných cestách do zahraničia," otvára ďalší bod rozhovoru. „Deti s poruchou centrálneho nervového systému majú úžasné verbálne schopnosti. Dokážu kompenzovať telesný hendikep a zakryť aj svoje nedostatky," vysvetľuje Terézia ich predpoklad pre bežný život. Dominik si svoj dar reči uvedomil sám. Momentálne je študentom tretieho ročníka Fakulty práva na Trnavskej univerzite. Avšak cestu za vzdelaním nemal jednoduchú.



Morálny úpadok autorít

Opakovanie bojoval za šancu za právo na rovnaké vzdelanie, aké majú jeho rovesníci. Deti nemali problém prijať ho medzi seba. Zarážajúce je, že svoju obmedzenosť prejavili autority, ktoré by mali ísť pozitívnym príkladom a vzdelávať nielen vo vedomostiach, ale aj v morálnych hodnotách. „Bolo zjavné, že Dominik nepatrí do špeciálnej školy. Naopak, už v skorom veku bol výrečný a poznal aj význam cudzích slov. A tí ľudia sú schopní vám bez akéhokoľvek taktu povedať, dajte si ho do špeciálnej materskej školy, čo bolo až 60 kilometrov od nášho bydliska. Pritom komunita detí ho prijala, len inštitúcia si našla problém," opisuje, čomu museli čeliť už v predškolskom veku.

A prečo to niekde ide?

Našťastie, úplne iný postoj zaujala súkromná materská škola. „Otvorene nám povedali, že síce nemajú skúsenosti, preto nič nesľubujú, ale navrhli nám skúšobný adaptačný pobyt. Dni plynuli a nikto nič nenamietal. Keď som sa sama opýtala, ako to teda vidia, povedali mi: Žiadny problém s ním nemáme, pokračujeme! Nebolo im zaťažko prispôsobiť mu aktivity, dokonca kvôli nemu nové aktivity vymysleli," hovorí, že stačí iba šanca a deti vám ukážu, čo dokážu.

Pohybom proti bolesti

Aj keď ho v štvrtom ročníku proti jeho vôli vyradili z telesnej výchovy, ako sa sám vyjadril, pre obavu z nadpráce, na šport Dominik nezanevrel. Vďaka pravidelnému pohybu a záľube, ktorú objavil v posilňovaní, ho dnes bolesti chrbtice netrápia vôbec. „Na vozíku sa snažím pohybovať čo najdynamickejšie, striedam tempo aj štýl jazdy. Posilňovaním som spevnil chrbtové svalstvo a vytvoril si svalový korzet, ktorý bráni ďalším možným deformitám. Preto mi nerobí problém ani skolióza. Aj na toto som využil samostatnosť, ku ktorej som bol vedený," hovorí a dodáva, že aj v cvičení bol samouk, nakoľko svoje telo pozná najlepšie.

Aj na vozíčku pasivita zabíja

A prečo si je istý, že cvičiť nikdy neprestane? Najlepšou motiváciou je, keď si človek stále pripomína, prečo začal. „Mal som problém so začínajúcou obezitou. Za tri roky som schudol asi desať kilogramov. Poznal som chalana, ktorý jej dovolil prerásť a už medzi nami nie je," vysvetľuje. Základné rady v tréningu a životospráve posúva aj ďalším telesne postihnutým. Snaží sa ich motivovať k aktivite a pochopeniu, aké fatálne následky môžu mať ťažkosti nadväzujúce na nečinnosť. „Najmä v období puberty sa dokáže stav veľmi vážne skomplikovať. Ak vyhrá lenivosť a nezáujem, môže si zarobiť ťažkosti na celý život," varuje.

Má poslanie

Dominik má našliapnuté na právnickú kariéru. Verbálne zručnosti využíva na to, aby bol hlasom tých, ktorí sami nevedia vyjadriť svoje potreby. V obhajovaní širších záujmov zdravotne znevýhodnených ľudí vidí zmysel a svoje poslanie. A nie sú to len ambície. Už dnes má za sebou niekoľko ciest do zahraničia, kde o dôležitosti inklúzie zdravotne znevýhodnených komunikoval s európskymi politikmi. A čo lokálne zmeny? „Na Slovensku sa žiaľ stretávam väčšinou s nevôľou tieto veci systémovo riešiť. Namiesto toho, aby sa dali na náročnejší proces začleňovania a ľuďom naozaj pomohli, tvária sa, že máme fungujúci systém sociálneho zabezpečenia. Dajú im sociálne dávky a vyhlasujú, ako sa postarali. Len aby sa nemuselo robiť niečo navyše," dvíha obočie. „Ak vezmete právo na vzdelanie zdravému človeku, spôsobíte mu tým veľké problémy. Ak to urobíte osobe s telesným hendikepom, je úplne stratený. Preto aj náš lobbing za inkulzívne vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím, má reálne opodstatnenie.

Krôčikmi vpred

„Nemožno rozprávať o veľkých hmatateľných výsledkoch. No vždy som rád, keď ľudia, s ktorými som sa rozprával pochopili a zmenili svoj vlastný postoj. Spoločenská premena sa deje postupne, malými krokmi. Netreba meniť legislatívu, ale našu mentalitu. Aby sme sa donekonečna vzájomne nevyvyšovali, neporovnávali, nepodceňovali. Práve od toho, akým spôsobom sme tolerantní voči odlišnosti, sa odvíja všetko ostatné. To je podľa mňa to najdôležitejšie, na čom musíme popracovať,“ hovorí Dominik.