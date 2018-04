Lunárny horoskop na apríl: Ktorým znameniam hrozia zápaly?

Aprílové slnko je zradné, nesadajte si ešte do trávy. V ohrození sú kĺby, pohlavné orgány aj močové cesty. Panny, Škorpióni aj Strelci musia byť poriadne opatrní.

Apríl sa nesie v znamení zápalov a kým niekomu opuchne ďasno, vás možno potrápi sedací nerv alebo žalúdok. Snažte sa jesť striedmo, nepodľahnite vábeniu aprílového počasia. Keď sa ukáže slnko, bude vám teplo, ale už o pár minút vás môže ofúknuť studený vietor a z problémov sa budete dostávať ďalšie dva týždne.

Sledujte kalendár

Zapamätajte si, že všetky chronické zdravotné problémy sa zhoršia, keď je Mesiac v splne. Platí to aj pre deň pred a po ňom. Spln spoznáte podľa toho, že Mesiac má tvar veľkej gule. V apríli sa to stane až dvakrát, a to presne na začiatku a na konci mesiaca. Počas Splnu ťažšie zaspíte a budete mať plytký spánok. Ráno sa zobudíte unavení. Ľuďom so psychickými ochoreniami sa tiež priťaží.

Čo na vás apríl chystá? ►►►