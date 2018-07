Tesné oblečenie skomplikuje leto Rybám, zatiahnutá kravata a topánky zase Baranom. V júli je ohrozený najmä krvný obeh.

Zbaľte plavky, opaľovací krém, nafukovačku a choďte k vode. Čas strávený plávaním a relaxom s knihou na deke vám prospeje najmä od 3. do 5. júla, od 23. do 27. júla a od 30. do 31. júla. Ak si radšej robíte relax doma, napustite si do lavóra chladnú vodu a ponorte si do nej nohy. Nezabúdajte piť, najlepšie čistú vodu.

Najlepšie dátumy pre všetky znamenia



Foto v texte: Shutterstock

Kedy sa oplatí:

držať pôst: 6. - 7. júla, 12. - 13. júla, 19. júla, 25. - 27. júla

6. - 7. júla, 12. - 13. júla, 19. júla, 25. - 27. júla upratovať: 1. júla - 5. júla, 10. - 13. júla, 28. - 31. júla

1. júla - 5. júla, 10. - 13. júla, 28. - 31. júla upiecť koláč: 3. - 5. júla, 14. - 15. júla, 18. - 20. júla, 23. - 24. júla

3. - 5. júla, 14. - 15. júla, 18. - 20. júla, 23. - 24. júla zavárať: 6. - 7. júla,

6. - 7. júla, urobiť si masku na tvár: 1. - 2. júla, 6. - 7. júla, 10. - 11. júla, 18. - 20. júla, 25. - 31. júla

1. - 2. júla, 6. - 7. júla, 10. - 11. júla, 18. - 20. júla, 25. - 31. júla ísť na masáž: 3.- 5. júla, 23. - 27. júla

3.- 5. júla, 23. - 27. júla ísť ku kaderníčke: 14. - 17. júla

