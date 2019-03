Lunárny horoskop na marec: Barani čakajte bolesť žlčníka! A čo vy ostatní?

Pozor na mastné jedlá, údeniny aj koreniny. Podráždený žlčník síce najviac hrozí Baranom a Strelcom, ale to neznamená, že vás sa netýka.

V marci bude v ohrození žlčník. Ak vás už niekedy potrápil, neriskujte s jedlami, ktoré záchvat vyvolávajú. Od 13. do 23 sa vyhýbajte slanine, masti aj emulgovaným tukom, tučnému mäsu, bravčovine, aj tučným rybám - lososom, tuniakom, makrelám a haringom, údeninám, nakladanému mäsu a konzervám. Tučným a aromatickým syrom - najmä plesňovým a zrejúcim. Nejedzte tukové a kysnuté cesto, pikantné jedlá, vajcia, kakao, kávu a alkohol.

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Začiatkom marca sa objednajte ku kozmetičke a nechajte si vyčistiť pokožku tváre. Ak si pleť ošetrujete radšej doma, nezabudnite na masku a výživný krém. Prvé dva týždne venujte intenzívnejšiu starostlivosť koži na celom tele. Používajte pílingy a po sprche oleje. Tie nanášajte ešte na mokré telo, pokožka vydrží dlhšie hydratovaná.

Deň pred splnom, ktorý bude 21. marca, odľahčite stravu. Vydržte aspoň tri dni, inak si ľahko podráždite žlčník.

Býk (21. 4. – 20. 5.)

Začnite s klíčením mungo fazule, je sladká ako jarný hrášok a obsahuje obrovské množstvo vitamínov. Tie sa vám zídu od 11. marca, kedy ich budete potrebovať vo vyššej miere. Dávajte si pozor, aby ste mali nohy v suchu. Ak vám premokne topánka, ľahšie ochoriete.

6. a 7. marca si nekupujte topánky. Možno sa vám to v obchode nebude zdať, ale nesadnú vám. Doprajte si radšej relaxačnú kúpeľ nôh i masáž. Chodidlá nakrémujte a dajte si teplé ponožky.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Bijú sa vo vás vždy dva názory, kým jeden chce ísť športovať, druhý túži oddychovať doma. Jedno vaše ja chce šalát, druhé vyprážaný rezeň. Mali by ste počúvať oba. Potrebujete aktívny oddych i leňošenie v posteli, ak celý týždeň jete šalát, dajte si v nedeľu rezeň. Musíte nás v sebe rovnováhu.

Nebolieva vás často hlava, ale druhý marcový víkend vás môže poriadne vytrápiť. Snažte sa bolesti predísť pitným režimom, dostatočným spánkom a pokojnou mysľou. Držte sa hesla: Ak nejde o život, nejde o nič.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Nafúknuté brucho vás trápi čoraz častejšie. Nevzdávajte sa strukovín. Obmedzte v jedálnom lístku soľ i cukor. Soľ zadržiava v tele vodu, čo prispieva k pocitu nadúvania a cukor v črevách kvasí a zvyšuje tvorbu plynov.

Najväčšie ťažkosti s nafukovaním sa objavia od 15. do 17. marca. Pripravte si do chladničky probiotické jogurty, ktoré vám pomôžu s trávením.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Nejedzte z nudy. Medzi hlavnými jedlami už nemaškrťte. Zabudnite na cukríky i slané tyčinky. Ak máte na niečo chuť, dajte si žuvačku, pohár vody alebo nakrájanú uhorku. Umyte si zuby, chuť mentolovej zubnej pasty chuť na nezmysly zaženie.

Tretí marcový víkend sa snažte jesť pravidelne malé porcie. Pokojne si nadstavte časovač, aby ste sa do jedla nepustili skôr ako po troch hodinách.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Neodštartujte marec bublinkovým nápojom, lebo skončíte s boľavým hrdlom. Zopakovať sa to môže aj 11. a 12. marca. Počas týchto dní nefajčite a nekričte, radšej aspoň trikrát počas dňa kloktajte slanou vodou. Na pohár vlažnej vody vám stačí čajová lyžička soli. Počkajte kým sa rozpustí a premiešajte ju. Soľ dezinfikuje a zvlhčuje sliznice, rýchlejšie vás zbaví nepríjemného škrabania.

Dýchacie orgány povzbudíte reflexnou masážou. Ukazovákom a palcom jednej ruky, masírujte palec na druhej. Potom ruky vymeňte. Oplatí sa to najmä 13. a 14. marca.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Na konci mesiaca, od 28. marca vás začnú pobolievať kĺby. Snažte sa viac hýbať, kĺby vás bolia aj od toho, že dlho sedíte alebo ležíte. Hoci sa ráno nikam neponáhľate, nadstavte si budík. Je dôležite, aby ste dlho nespali, radšej sa vyberte na rannú prechádzku. Pripravte si čaj z prasličky roľnej, pomôže vám zregenerovať kĺby.

Od 25. do 30. marca sa vyberte do liečebných kúpeľov. Potrebujete sa okúpať v termálnej vode. Doma si môžete pripraviť slaný kúpeľ. Bude vám naň stačiť lyžica morskej soli.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Choďte spať skôr. Každé ráno si predsa uvedomujete svoju únavu. Žiadny večerný program v televízii vám nestojí za to, že už od pondelka zúfalo čakáte na víkend. Nenoste si prácu domov, musíte sa naučiť svoj čas deliť medzi prácu a súkromie. Venujte sa viac svojej rodine a priateľom, iba na tom záleží.

Od 8. do 10. marca si doprajte relaxačný predĺžený víkend. Oddychujte, meditujte, choďte do wellnessu.

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Začnite si zapisovať, čo všetko ste počas dňa zjedli a vypili. Iba tak zistíte, prečo sa vám nedarí schudnúť. Dávajte prednosť dusenej hydine, rybám, králičiemu mäsu alebo divine. Ku všetkému si dajte zeleninu a pite počas dňa najmä čistú vodu. Nesmie byť studená, dajte prednosť vlažnej.

V marci vás môže prekvapiť žlčník. Od 15. do 17. a od 20. do 21. sa neprejedajte a vyhnite sa mastným, údeným, vyprážaným a koreneným jedlám.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)

Kým si nevyriešite svoje problémy z minulosti, nebudete spokojní. Opakujete stále tie isté chyby. Musíte zmeniť seba, aby sa začalo meniť všetko okolo vás. Porozprávajte sa s dobrým priateľom, kňazom alebo navštívte psychológa. Od 8. do 14. budete prežívať psychicky náročné obdobie.

Druhý marcový víkend vás môže zaskočiť tlak na hrudi a ťažkosti s dýchaním. Nie je to infarkt, panický záchvat vás však dokonale vystraší. Najmä, ak je váš prvý. Skúste sa upokojiť dýchaním do papierového vrecúška a uvarte si čaj z valeriány.

Vodnár (21. 1. - 19.2.)

Nastal čas na veľké zmeny. Nebojte sa riskovať. Môžete zmeniť prácu, ale i účes. Životopisy a motivačné listy sa snažte rozposlať od 1. do 21. marca, ku kaderníkovi zájdite od 8. do 21. Ráno vypite šálku žihľavového čaju, pomôže vám doplniť železo. Práve jeho nedostatok spôsobuje, že ste unavení. Ak vám žihľava nechutí, aspoň 20. až 23. zvýšte príjem železa. Nájdete ho i ružičkovom keli, hrozienkach, šošovici či sóji.

Posledný marcový víkend choďte na masáž alebo si pripravte domáci kúpeľ vo vani. Použite naň morskú soľ, vonné oleje alebo bylinky.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)



Ráno otvorte okná a poriadne vyvetrajte. Choďte von vždy, keď sa vám bude dať. Aj cez prestávku v práci. Potrebujete čerstvý vzduch a prechádzky v prírode. Iba tak sa dobijete energiou, ktorá vám stále viac chýba. Nezabúdajte sa pravidelne stravovať a spať aspoň osem hodín. Prvé jarné dni vás môže potrápiť trávenie.

6. a 7. marca bude na vás pôsobiť oveľa silnejšie cigareta i pohárik alkoholu. Skúste sa ich vzdať. Po zobudení vypite pohár vlažnej vody s citrónom. Naštartuje vám metabolizmus.

