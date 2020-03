Lunárny horoskop na marec: Kozorožcom bude chýbať energia! Čo čaká vás?

V marci sa pripravte na boj s jarnou únavou aj vírusmi. Komu sa oplatí nazbierať mladá žihľava a kto by si mal dať naklíčiť reďkovku?

Tri marcové pondelky budú náročnejšie ako iné. 2. marca sa pripravte na seknutie v chrbte i problémy s dýchaním, ľahšie ochoriete, preto sa vyhýbajte veľkým spoločenským udalostiam. 9. marca budete musieť telo nadopovať vitamínmi, pite najmä vodu s citrónom a jedzte veľa zeleniny. 16. marec je najrizikovejší deň pre srdce. Kardiakom hrozí infarkt, vyložte nohy a oddychujte.

Baran



Foto: Shutterstock

Ak v kuchynských zásobách nájdete naklíčenú cibuľu, vložte ju do pohárika s trochou vody. Mladá cibuľová vňať podporuje obranyschopnosť a bojuje proti baktériám. Vyznačuje sa vysokým obsahom vitamínov skupiny B, draslíka, horčíka, vápnika i železa. Vďaka látke zvanej alicín pomáha telu pri liečbe prechladnutia, nádchy aj kašľa. Nejedzte ju, ak máte citlivý žalúdok a nízky tlak.

Neriskujte a čaká vás príjemný marec, len od 24. do 26. marca vás môže potrápiť bolesť hlavy. Pite dostatok čistej vody a do postele sa ukladajte v rovnakom čase.

