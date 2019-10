Lunárny horoskop na október: Býkom hrozí veľký stres. A čo vám?

Panny bude pobolievať žalúdok z celkom iných dôvodov ako Kozorožcov a Rakov. Komu postačí odľahčiť stravovanie a kto sa musí vystrieť?

Platí pre všetky znamenia:

V októbri si chráňte žalúdok. Môže vás poriadne potrápiť. Vyberajte si ľahké jedlá a jedzte pravidelne. Rovnako platí, že musíte viac premasťovať kožu. Ak máte sklony k suchej pokožke, po každom sprchovaní sa dôkladne nakrémujte.

Urobte si výživnú masku na tvár v dátume: od 5. do 9. alebo 13. októbra. Čistiacu masku si pripravte 14., 18., a 19. októbra.

Do 13. októbra telo využije lepšie všetko, čo mu dodáte. Veľa športujte. Po tomto termíne sa viac sústreďte na spánok a regeneráciu.

Baran (21. 3. – 20. 4.)



Ak túžite zmeniť stravovanie, október sa na to nehodí. Najmä, ak sa do diéty pustíte bezhlavo. Z mála kalórií vás bude bolieť hlava, začne sa vám kaziť pleť, lámať vlasy aj nechty. Ľahšie podľahnete virózam. Snažte sa jesť pravidelne a pokojne pridajte do jedla niečo pikantné. Čili, cesnak i cibuľa vám pomôžu povzbudiť imunitný systém.

Pôst vám neublíži 5., 13., 21., 28. októbra. Koniec mesiaca využite na oddych v termálnej vode, saune a na masáži.