Lunárny kalendár na február: Ryby potrebujú papuče, Strelci bylinky! A čo vy?

Aby vás február nebolel, držte v prvej polovici mesiaca kríže v teple a pite dostatok tekutín, od druhej polovice nedráždite žlčník. Ešte šťastie, že ide najkratší mesiac v roku.

Všetky dôležité februárové dni vychádzajú na víkend. Prvá štvrť je 2. februára, Spln 9. februára, posledná štvrť 15. februára a Nov 23. februára. Snažte sa cez víkendy jesť striedmo, pite najmä čistú vodu a čistiace bylinkové čaje. Nesoľte, obmedzte cukor na minimum a vyhnite sa aj údeninám a červenému mäsu.

Baran

foto: Shutterstock

K žlčníkovým kameňom sa môžete dopracovať zápchou, nedostatkom kyseliny listovej, horčíka, vápnika alebo vitamínu C v strave. Pite! Je prirodzené, že vo februári pocítite smäd menej ako v lete, ale za vznikom kameňov stojí i nedostatok tekutín a priveľa cukru. Ak nebudete predvídať, žlčník sa intenzívnou bolesťou ohlási na Valentína. To najhoršie by malo prejsť do konca víkendu.

Kurz efektívneho rodičovstva vám jedine prospeje. Môžete sa zdokonaliť i vo varení alebo v cudzom jazyku. Porozmýšľajte, s čím potrebujete pomôcť a vo februári sa do toho pustite.

Čo vás čaká vo februári? Čítajte ďalej ►