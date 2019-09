Majú farebné kontaktné šošovky vplyv na zdravie vašich očí?

Kontaktné šošovky už dávno neslúžia len na zlepšenie videnia pri problémoch s refrakčnými očnými poruchami zraku.

Mnohí ich nosia výlučne ako “módny doplnok”, aby zmenili farbu svojej dúhovky. Aký to má vplyv na oči?

Zmeniť farbu svojich očí dnes môžete prakticky na akúkoľvek. A to nielen na farby z bežného spektra dúhoviek, ale na akékoľvek nezvyčajné motívy. Žlté oči ako šelma, zúžená mačacia zrenička či dokonca neviditeľná biela dúhovka, s ktorou vaše oči vyzerajú doslova mimozemsky. Farebné šošovky sú súčasťou filmových kostýmov a s obľubou ich využívajú ľudia prezlečení do rôznych masiek.

Mnohí však túžia po inom sfarbení dúhovky a po farebných šošovkách siahajú prakticky denne. Dostanete sa k nim voľne v optikách aj na internete, na ich zakúpenie nepotrebujete odobrenie žiadneho špecialistu. Ako však farebné šošovky vnímajú naše oči? Nevytvárame si ich nosením “dlh”, ktorý bude splácať naše zdravie?

Šošovky obmedzujú zreničku

Farebná kontaktná šošovka je vytvorená tak, že v jej strede sa nachádza nesfarbená, priehľadná časť. Táto umožňuje zreničke prijímať vonkajšie vnemy, takže oko by malo bez problémov vidieť. Problém však spočíva v tom, že zrenička pri vnímaní svetla prirodzene mení svoju veľkosť – zužuje sa a rovnako tak sa aj rozširuje.

A práve vtedy môže úzky stred farebnej šošovky zreničku obmedzovať. Jej zorné pole sa zmenšuje a oko sa trápi, pričom pri dlhodobom nosení takýchto šošoviek má táto námaha neblahý vplyv na zdravie oka.

Farebná šošovka tiež môže ovplyvňovať obraz, ktorý oko vníma, v niektorých prípadoch nositeľom spôsobovali dokonca optické ilúzie a skresľovanie reality. Preto sú farebné očné šošovky priam nebezpečné pri zlých svetelných podmienkach, napríklad pri šoférovaní v šere vám môžu úplne skresliť obraz a tak ohroziť vás i iných.

Vplyv materiálu na oko

Síce sa dnes kontaktné šošovky vyrábajú zo špičkových materiálov, ktoré by nemali mať nepriaznivý vplyv na rohovku ani ďalšie časti oka, keď ide o oči, opatrnosti nikdy nie je dosť. Orgán zraku je mimoriadne citlivý, preto by ste mali byť veľmi pozorní voči materiálom, ktoré doň vkladáte.

Na rozdiel od priehľadných šošoviek, pri výrobe farebných muselo byť použité množstvo ďalších prímesových materiálov. Aby boli naozaj kvalitné a nezávadné, ich cena sa, prirodzene, bude pohybovať vyššie, nad priemerom. Nenechajte sa preto zlákať žiadnymi cenovými výhodami a vždy si šošovky vyberajte najmä na základe recenzií.

Rovnako ako dioptrické kontaktné šošovky, aj tie farebné by ste mali nakupovať iba od certifikovaných výrobcov. A napriek tomu, že na ne nie je potrebný predpis, je vhodné riadiť sa odporúčaním svojho očného lekára. A neváhajte sa naňho obrátiť po radu v prípade, že pri nosení kontaktných šošoviek pocítite nepohodlie či akútne pocity pálenia, rezania a inej bolesti. Šošovky si v takom prípade čo najskôr vyberte z očí a prepláchnite ich na to určeným roztokom. Ak je to možné, do oka si ich nevkladajte, pokým sa nepríjemných pocitov nezbavíte.