Marek Hamšík to už má za sebou. Ani vy operáciu neodkladajte!

Najlepšieho slovenského futbalistu a hráča SSC Neapol počas posledných mesiacov trápili angíny. Lekári navrhli operáciu a Marek Hamšík neváhal.

Opakujúce sa angíny potrápili v posledných mesiacoch aj skvelého futbalistu Mareka Hamšíka. Po návrate zo Slovenska, kde si už siedmykrát prebral trofej Najlepšieho futbalistu roka, sa podrobil na neapolskej klinike Ruesch chirurgickému zákroku. Na svojej webovej stránke o tom informoval fanúšikov v sobotu 21. marca. ,,Počas posledných mesiacov som mal viackrát angínu. Doktori mi poradili odstránenie mandlí. Na operáciu som mal ísť v lete, no nakoniec som chirurgický zákrok absolvoval už v stredu ráno,“ prezradil Marek.

Čím skôr, tým lepšie

Opakované zápaly mandlí vyčerpávajú organizmus a ten je náchylnejší aj na infekcie dolných dýchacích orgánov. „Časté angíny tiež môžu spôsobiť aj systémové komplikácie v podobe reumatickej horúčky, alebo choroby obličiek, či kĺbov,“ upozorňuje ORL lekár MUDr. Tibor Bárta, PhD., prečo by ste nemali podceniť prevenciu. Keď vám totiž lekár poradí, že mandle by mali ísť von, neváhajte.

Od sedemnástky

Mandle, ktoré bývajú často zapálené vplyvom bakteriálnej infekcie, majú obmedzenú funkciu. Vplyvom opakovaných zápalov, môžu na mandliach vznikať jazvy, horšie sa vyprázdňujú chodbičky, ktoré v mandliach sú. Mandle majú štruktúru malej špongie, sú popretkávané chodbičkami. V nich sa zadržiavajú baktérie a tie môžu podporovať ďalšie opakovanie zápalov, alebo komplikácie v podobe abscesov. „Ak niekto má 4 a viac akútnych angín viac rokov po sebe, mal by podstúpiť vybratie mandlí. Vtedy sa už hovorí o chronickom zápale mandlí a jediné správne riešenie je ich chirurgické vybratie,“ konštatuje odborník. Krčné mandle neodporúča vyberať deťom a mladistvým do 17 rokov. Najviac zákrokov sa robí ľuďom od 17-tich rokov do 35.

Jeden deň prespíte

V zahraničí je bežný štandard odstrániť krčné mandle v zariadeniach jednodňovej chirurgie, kde pacient ráno príde a poobede po operácii odíde domov. U nás aj v rámci jednodňovej chirurgie budete musieť, po odstránení krčných mandlí, prespať v nemocnici. To platí pre inak zdravých pacientov a bez sprievodných komplikácii, inak sa v nemocnici zdržíte dlhšie.