Máte toho po krk? Psychika dokáže zradiť aj na materskej dovolenke

Kým jedni sú prepracovaní, ďalším hrozí vyhorenie pre absenciu zamestnania. Syndróm vyhorenia hrozí aj nezamestnaným, na materskej dovolenke či pri opatere chorého člena rodiny.

Hoci sa syndróm vyhorenia primárne týka ľudí, ktorí pracujú v „pomáhacích“ profesiách, tento pojem sa postupne prenáša do ďalších sfér života. Vyhorieť môže aj nezamestnaný, žena v domácnosti, na materskej či človek v partnerskom vzťahu.

Bez práce a bez príjmu

Strata zamestnania nielenže predstavuje veľký stres, ale máte tiež pocit zbytočnosti a sociálnej izolácie. Okrem toho sa po čase zákonite dostavia finančné problémy a obavy z budúcnosti. Neúspešné pokusy zamestnať sa psychické problémy len zosilňujú. Takže duševné a emocionálne vyčerpanie či znížená výkonnosť, ktoré sú typické pre syndróm vyhorenia prepracovaného zamestnaného človeka, sú paradoxne prítomné aj u mnohých, ktorí prišli o prácu.

Vyhorí prepracovaný aj neprepracovaný

Spočiatku možno privítate dni bez pracovného stresu a stereotypu. Ak však s hľadaním práce opakovane nepochodíte, začne sa hlásiť úzkosť a stres. Podľa niektorých odborníkov možno prirovnať počiatočnú nádej na zlepšenie a iniciatívne hľadanie práce za stav podobný nadšeniu pracovníka, ktorý sa vrhne s celou svojou energiou do víru pracovných povinností. A tak, ako v práci prichádza stres, únava z opakujúcich sa situácií a nezvládnuteľných nárokov, tak aj pri dlhodobom neúspešnom hľadaní práce prevládne v človeku pocit stresu, vyčerpania a bezvýchodiskovosti. A je tu syndróm vyhorenia.

Viac hrozí ženám v strednom veku

Nie je preto žiadna hanba, ak sa pri márnom hľadaní práce, ktoré vás oberá o energiu, obrátite na lekára. Rovnako, ako by to mal spraviť človek vyhorený od preťaženia v zamestnaní. Podľa Mgr. Heleny Hegerovej ktorá sa syndrómom vyhorenia u nezamestnaných zaoberala vo svojej bakalárskej práci, sú ním najviac ohrozené dlhodobo nezamestnané vydaté ženy stredného veku s deťmi a s úplným stredným vzdelaním.

Šťastná matka?

Opatera dlhodobo či ťažko chorého alebo starého príbuzného vcelku pochopiteľne vyvoláva pocit veľkej psychickej únavy, najmä ak to zvyšok rodiny berie ako samozrejmosť a neocení vašu drinu, no vyhorenie vás môže dobehnúť aj pri takej radostnej udalosti, ako je materská dovolenka a staranie o malého človiečika.

„Prvé mesiace po pôrode boli fakt náročné, málo som spala a jedla, veľa prala, žehlila, upratovala. Ale nejako som nad tým nemeditovala. Keď mal synček necelý rok, začala som sa na vlastné prekvapenie tešiť do práce. Nekončiaci sa kolotoč rovnakých a rovnako nudných činností ma začal ničiť. Túžila som sa zase normálne obliecť a rozprávať sa o inom ako o príkrmoch,“ vraví Jana, mama dvoch škôlkarov. Keď po roku a pol od prvého pôrodu zistila, že je opäť tehotná, rozplakala sa. No nie od šťastia. „Dve deti sme s manželom chceli. Ale predstava, že zmena sa odkladá najmenej o dva roky, ma úplne zničila.“

Všetko pre rodinu

Psychologička Ludmila Haňková, súhlasí, že ženy na materskej či rodičovskej dovolenke vykazujú často príznaky typické pre vyhorenie. „Únava, podráždenosť, jednotvárnosť, pokles sebavedomia a depresívne stavy. Vo všeobecnosti bývajú týmito príznakmi viac ohrozené ženy, ktoré celú svoju energiu venujú rodine a spokojnosti svojich blízkych, pričom vlastné potreby zanedbávajú,“ vysvetľuje.

„Ak dlhodobo žijete tým, čo od vás chce okolie, nie svojimi vlastnými túžbami, môžete sa priblížiť k osobnému vyhoreniu,“ potvrdzuje rakúsky psychoterapeut Günter Ifkovits, ktorý vedie relaxačné pobyty práve pre takýchto vyčerpaných ľudí. Ich pocit márnosti sa zvykne prehĺbiť, ak sa snažia byť svojim blízkym užitoční, ako sa len dá, no reakcia a ocenenie od manžela či rodiny neprichádzajú...

Zachyťte príznaky

V takej situácii je to práve rodina, ktorá by vám mala podať pomocnú ruku skôr, ako pre syndróm vyhorenia budete potrebovať lekára. Príznaky sú neprehliadnuteľné. „Podráždenosť, únava, nezáujem o veci mimo rodiny, zanedbávanie vzhľadu, priberanie či, naopak, chudnutie,“ vypočítava signály pomaly sa blížiaceho syndrómu vyhorenia psychologička.

Musia sa zapojiť

Aby ste sa udržali v psychickej kondícii, je doslova nevyhnutné, aby ste mohli nejaký čas denne venovať samy sebe. Ísť na kávu, do obchodu, fitka, na jazykový kurz či aspoň sadnúť k počítaču a poklebetiť si na sociálnych sieťach... Jednoducho spravíte to, na čo máte chuť len a len vy. Ak totiž vyhorenie nezabrzdíte a dostanete sa do vážnejšieho stavu, pravdepodobne budete potrebovať psychoterapeuta alebo lekára.

„Syndróm vyhorenia sa prejavuje depresívnymi stavmi, psychosomatickými poruchami, často aj somatickými chorobami,“ pripomína odborníčka.

