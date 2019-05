Máte zapálené ďasná? Nedopustite, aby vám zuby vzala parodontitída!

Čistenie zubov je pre mnohých ľudí činnosť skôr občasná ako pravidelná. Aj preto patria zúbky slovenských detí k najhorším v Európe. Aké sú bežné ochorenia ústnej dutiny?

Najčastejší problém, ktorý riešia zubní lekári, je zubný kaz. Hneď za ním nasleduje parodontopatia a parodontitída. Ak na ich liečbe nespolupracujete so zubným lekárom a dentálnou hygieničkou, časom vám zuby vypadajú.

Zubný lekár: Pre hnisavé vačky pri zubných koreňoch môžete zomrieť!

Zápal v ústach spôsobuje povlak

Sústava drobných vlákienok, ktoré nám fixujú zuby v kosti, je na povrchu ukončená zhusteným pletencom vlákien. Pri poškodení týchto drobných vlákien zápal ľahšie postupuje do hĺbky a oslabuje pevnosť zuba. A prečo dochádza k poškodeniu? Dôvod je buď mechanický, teda ak máte nesprávnu techniku čistenia zubov, alebo, a to je častejšie, nesprávna starostlivosť o chrup. „Je to hlavne nedodatočné odstraňovanie povlakov z povrchu zubov a medzizubných priestorov. Mikroorganizmy a ich produkty obsiahnuté v zubnom povlaku dráždia ďasno a spôsobujú zápal,“ vysvetľuje zubný lekár MUDr. Vlastimil Graus. Neskôr sa do plaku, teda usadenine na zuboch, začnú usadzovať minerály a povlak sa mení na zubný kameň. Ten môže byť usadený aj pod ďasnom.

Zubár radí: Naozaj sa oplatí používať ústnu vodu?

Toto sami nevyliečite

„Priškvarená" usadenina na zuboch je zdrojom mikroorganizmov, ktoré spôsobujú zápal. Ten časom prejde do parodontitídy, čo je ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť. Len vhodnou spoluprácou zubného lekára, dentálneho hygienika a vašej osobnej starostlivosti o chrup sa dá zastaviť tak, aby nepokračovalo. Je to podobne ako u iných ochoreniach celoživotná liečba, ktorá môže, ale nemusí končiť stratou zubov. Ak sa spamätáte dostatočne včas a budete vzorne spolupracovať, dokážete si zachovať vlastné zuby po celý zbytok života. Neskúšajte ale žiadnu samoliečbu, môžete si len poškodiť.

Viac o problémoch so zubami, ich riešení, ako aj o starostlivosti, ktorá by mala začať už v útlom detstve, sa dozviete v aktuálnom vydaní časopisu Zdravie.

Veľkú tému o zuboch nájdete v májovom čísle, už v predaji! Viac ► TU