Spevák Matěj Ruppert: Rástol som pre šibenicu

Porotca SuperStar Matěj Ruppert (40), prekonal vlani v lete kliešťovú encefalitídu. Našťastie, bez následkov. Prečo nenosil zubný strojček a píše samé hrúbky?

Túto jar speváka skupiny Monkey Bussines Matěja Rupperta poriadne potrápili brezy. Alergiu má na pele, trochu na srsť a prach. Tento rok mu musela alergiologička nasadiť inú liečbu, pretože vynechal vakcináciu. Keďže mal vlani v auguste kliešťovú encefalitídu, alergiologička mu očkovanie neodporúčala. O zdravotných problémoch, ale aj iných radostiach a starostiach nám spevák povedal viac.

Ako ste dostali encefalitídu?

Neviem to na sto percent, ale pravdepodobne to nebolo od kliešťa. Aj neurológ, aj infektológ mi povedali, že k prenosu choroby na človeka dôjde vtedy, ak je kliešť istý čas prisatý. Lenže ja neviem o tom, že by som nejakého mal. Lekári sa zhodli, že dnes to už môžete dostať aj od komára, kde stačí len bodnutie. To mohol byť aj môj prípad.

Nakazené kliešte! Pozor na ne v týchto oblastiach. Neboli ste tam?

Zápal mozgu je veľmi nebezpečný, neobjavili sa u vás komplikácie?

Mal som šťastie v nešťastí, že som mal pomerne miernu formu. Šesť dní som bol hospitalizovaný a v nemocnici spočiatku ani nevedeli, čo mi je. Potom som na mesiac a pol musel prerušiť všetky aktivity. Zľahučka som sa vracal späť do života. Ale poznám ľudí, ktorí sa z kliešťovej encefalitídy liečili rok a hrozia im vážne recidívy a komplikácie, bolesti hlavy, poruchy spánku, výpadky pamäti. Mal som fakt šťastie, že to sa mi vyhlo.

Podstúpili ste aj magnetickú rezonanciu mozgu. Nemali ste niečo s mozgom aj v detstve?

Ale nie. Trpel som vývojovou poruchou, ktorej sa v tom čase hovorilo ľahká mozgová dysfunkcia a dnes ADHD. S tým súviseli disciplinárne problémy, ktoré som v škole mával, a pre vtedajší školský systém som „rástol pre šibenicu“. Dnes si s tým už učitelia vedia lepšie poradiť. Jediné, čo mi v súvislosti s tým dodnes ostalo, je, že gramaticky veľmi zle píšem, robím hrozné pravopisné chyby. Som totiž aj dysgrafik.



Zdroj foto: Markíza

Po skúsenosti s kliešťovou encefalitídou nezvažujete dať zaočkovať vaše dcérky Anežku a Marušku?

Ešte som o tom veľmi neuvažoval. Sú dve trochu sporné veci – dáme sa zaočkovať proti encefalitíde a ako na potvoru sa nakazíme od kliešťa boreliózou, na ktorú očkovanie nie je. Okrem toho je nutné dať sa preočkovať každé dva roky, takže to trochu zaváňa biznisom... Ale vôbec nie som proti očkovaniam a dôverujem lekárom, naše deti majú všetky očkovania odporúčané ich lekárkou.

VIDEO: Ako bezpečne vybrať kliešťa? Hlavne ho nevytočte!

Na deti ste sa veľmi tešili. Boli ste aj pri pôrodoch?

V oboch prípadoch musela ísť manželka na cisársky rez. Pri prvom pôrode som v žiadnom prípade nemohol byť. Pri tom druhom by to teoreticky išlo, ale nechal som na žene, nech rozhodne. Bol som pripravený ísť s ňou, ak by ma tam chcela ako oporu. Iste je to pekný okamih, na druhej strane sa nemôžem zbaviť dojmu, že chlap sa tam tak trochu motá. Veľa som o tom prečítal a pozrel si nejaké dokumenty. V zahraničí to funguje asi päťdesiat a u nás asi tridsať rokov. Je otázne, či to je správne. Nech si to rozhodne každý sám a najmä, posledné slovo by mala mať žena.

FOTO: Samé radostné novinky. Pozrite na tie krásne prírastky celebrít!

Za posledné dva roky ste zhodili dvanásť kíl. Ako, keďže športovec práve nie ste?

Na šport som hrozne lenivý. Kedysi som sa pomerne aktívne pokúšal chodiť do fitnescentra. Mal som aj trénera. Po roku a pol som s tým prestal a za dva mesiace som nabral dvanásť až pätnásť kíl. Späť to väčšinou ide lepšie... Čo som urobil, je zmena jedálneho lístka. Rozhodne by som to nenazval diétou, to by som nevydržal. Riadim sa tým, čo mi vtedy poradil tréner. Drasticky som obmedzil múku, to mi dosť pomáha. Ale aj cukry a tuky. Jem oveľa pestrejšie a hlavne, nie dvakrát denne, ale päť- až šesťkrát po menších dávkach. Dám si občas aj kúsok mäsa, sviečkovú a dve knedle – ale nesmie to byť večer.

Na stravu mi nesiahajte! Jana roky zajedala frustráciu. Dnes je z nej kočka

Darí sa vám pri vašom pracovnom tempe jedávať šesťkrát denne?

To viete, že nie! Väčšinou vo štvrtok odchádzame na šnúru a v nedeľu, keď sa vraciame, mám o kilo a pol až dve kilá viac. Do stredy sa potom pekne držím na uzde. Snažím sa mať okolo sedemdesiattri-štyri kilogramov. Aby som mal na bruchu „pekáč buchiet“, to by som musel začať športovať. Manželka tvrdí, že sa jej páčim taký, aký som, a to je napokon to najdôležitejšie. Predtým som mal osemdesiatšesť kíl. Zrazu mi došlo, že už som naozaj dosť tlstý, dokonca ma to obmedzovalo v pohybe na pódiu, čo nie je dobré, lebo rád robím šou. Brucho mi pri tom zavadzalo, to bolo zlé. Teraz je to fajn.



Matějova typická póza. Zdroj foto: Markíza

Aj po devätnástich rokoch účinkovania máte pred koncertmi trému. Cítite ju aj pred vstupom do ambulancie, napríklad zubára?

Našťastie mám všetky zuby vlastné a len jedinú plombu. Takže som zubára nikdy veľmi nepotreboval. V detstve mi chceli dať strojček na predné zuby, lebo mám medzi nimi medzierku, ale rodičia ma tam nemohli dostať, tak sa na to vykašľali. Som celkom rád, aspoň nevyzerám štandardne. Je to trochu moja značka.

Mániami a depresiami trpia viac umelecké duše. Vedeli ste, že aj tieto?

Nielen spevák

Spevák českej skupiny Monkey Business vychodil strednú pedagogickú školu a po roku štúdia opustil konzervatórium, aby mohol naplno spievať s kapelou. V roku 2006 získal ocenenie Český slávik – skokan roka a o rok ocenenie Anděl – najlepší spevák. Občas sa objaví v nejakom filme. S manželkou Terezou majú dcéry Anežku (3 roky), Marušku (10 mesiacov) a Matej vraví, že asi ešte neskončili.