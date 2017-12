Meditáciou k zdraviu tela i ducha? Vedci pred ňou varujú!

Aj príjemné veci škodia, ak si neuvedomíte všetky riziká. Toto by ste o meditácii nepovedali!

Madonna, Katy Perry, Hugh Jackman a mnoho ďalších, ktorých máme na očiach, sa dušujú, že meditáciou si zresetujú telo, dušu, upokoja myseľ a dokonca i schudnú. Podľa najnovšieho výskumu American Heart Association pravidelná meditácia dokonca znižuje riziko srdcových chorôb. A predchádzajúce pozorovania zas ukázali, že pôsobí blahodarne aj pri úzkostných stavoch, depresiách či bolesti. No na druhej strane vedeckej barikády rastie počet expertov, ktorí tvrdia, že pravidelné zahĺbenie sa môže škodiť.

Pohľad do duše

Meditácia, teda zahĺbenie sa do vlastného ja na niekoľko minút bez akéhokoľvek vyrušovania, sa všeobecne považuje za cestu k zmene myslenia, udržania koncentrácie, pozitívnych emócií a vnútorného pokoja. Ak meditujete, lepšie si uvedomujete svoje myšlienky, pocity a navodíte si tak vnútornú pohodu. „Sedieť na zemi a zamerať svoju myseľ na niečo – či už je to mantra alebo prúd myšlienok, môže viesť k hlbokej zmene samého seba," vysvetľuje doktor Miguel Farias, kognitívny biopsychológ z Coventry University. No pre tieto účinky musíte meditáciu dokonale ovládať a vedieť, či prinesie úžitok práve vám.

Z meditácie úzko

Na základe nedávnej metaštúdie (štúdie porovnávajúcej viacero predchádzajúcich, pozn. red.) sa doktor Farias k účinkom meditácie stavia opatrne: „Niektorým ľuďom môže spôsobiť vedľajšie účinky. V súčasnosti nevieme, prečo sa to deje, ani nepoznáme počet ľudí, ktorým sa to deje. Vieme však, že sa to netýka len ľudí s problémami mentálneho zdravia," vyjadril sa odborník pre dailymail.co.uk. Okrem stavov úzkosti, ako sa zistilo, môžu hroziť aj panické stavy či disociatívna porucha.

Prečo nie pri depke?

Meditácia sa odporúča pri opakujúcej sa, chronickej depresii. No ak sa cítite skľúčene raz za čas, môže byť kontraproduktínva. „Meditácia znižuje aktivitu a ak ste v depresii, práveže máte sklon byť bez energie. Preto sa odporúčajú skôr psychické aktivity a cvičenia. Rozjímanie by paradoxne mohlo spustiť to, že svoj bôľ začnete prežívať ešte viac," tvrdí odborník.

Čo skrývate?

Podľa článku Brown University to, či vám meditovať prospeje alebo nie, v mnohom záleží na tom, ako svoju skúsenosť interpretujete. „Keď sa vás dotýka milujúci partner, je to príjemné, ak to isté spraví neznáma osoba, vystraší vás to," vysvetľujú. A tiež ďalší dôvod. Pre niekoho je pohľad do hĺbky seba príjemný a spoznávajúci, no pre niekoho odstrašujúci. Nie každý je pripravený dozvedieť sa, kým v skutočnosti je. Navyše meditácia môže vyprovokovať aj vnútorných "démonov" a zabudnuté traumy.

Sami nie

Napriek mnohým pozitívam doktor Farias k vážnemu kroku – ako sa spoznať - odporúča skúseného psychoterapeuta. Nebezpečná totiž môže byť najmä meditácia, ktorú robíte osamote. Zabudnite preto radšej na všetky meditačné aplikácie a aspoň spočiatku uprednostnite skupinovú meditáciu pod profesionálnym dohľadom.

