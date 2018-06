Michal Viewegh sa druhýkrát narodil. Daň za pánsku jazdu?

Nevoľnosť, búšenie srdca, sťažené dýchanie...českému spisovateľovi Michalovi Vieweghovi (55) prišlo pár dní po návrate z pánskej jazdy zle.

„Pripadá mi to nefér, ale kde je napísané, že život má byť fér?“ Autor: Michal Šebeňa

Hoci bol v osudný decembrový večer doma len s deťmi, nespanikáril. Zavolal si záchranku, ktorej posádka zrejme vytušila, že nejde o „obyčajný“ infarkt. Prominentného pacienta viezli priamo do pražského Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny. Už v bezvedomí. Diagnóza: prasknutá aorta.

Šťastie v nešťastí

V nemocnici spisovateľa pol hodiny oživovali a potom niekoľko hodín operovali. Pri náročnom zákroku mu nahradili poškodenú časť tepny protézou, ale čas hral proti nim. Trvalo pár dní, kým sa spisovateľ po prebudení vôbec zorientoval v realite. Problémy s krátkodobou pamäťou a očami pretrvali. Pre majstra slova to bol koniec. „Nevedel som si zapamätať, ktoré klávesy mám stlačiť, aby som napísal veľké písmeno. Manželky som sa aj 30 x denne pýtal to isté,“ vyznal sa Viewegh. Trvalo mu týždne, kým sa znovu naučil dátumy narodenia svojich detí.

Život po živote

Vedel, že sa musí pozviechať a čo najskôr napísať ďalšiu knihu. Doma mal dve malé deti, na krku hypotéku a účty. „Mal som niekoľko tém na nasledujúcu knihu, ale prestali ma baviť, pretože som zabudol zápletky, ktoré som už mal premyslené a nové som neudržal v pamäti do ďalšieho dňa,“ vyjadril sa pre týždenník Šarm. Krátkodobá pamäť mu vynecháva dodnes. V tomto stave mu pripadalo najracionálnejšie písať si denník. To sa nakoniec ukázalo ako najlepšia terapia.

Jaro Bekr: 6 hodín mi programovali srdce. Mal som pocit, že mi niečo uniká

Píš, píš, píš!

Myšlienky, ktoré Vieweghovi v čase zotavovania blúdili hlavou, vydal neskôr knižne pod názvom Môj život po živote. Pokúšal sa vystihnúť život človeka s ťažko poškodeným mozgom, ktorý by mal byť šťastný, že zostal nažive, ale akosi mu to nejde. Celý jeho život bol v troskách, bol odkázaný na pomoc najbližších a až príliš často mu napadalo, či by nebolo lepšie, keby... Ale písanie ho udržalo pri živote.

Choroba druhej mladosti

Prasknutá aorta sa medzi lekármi nazýva aj choroba druhej mladosti či sobotnej noci. Trpia ňou najmä muži, ktorí po štyridsiatke chytia druhý dych a radikálne zrýchlia životné tempo bez toho, aby si udržali na uzde krvný tlak.

Viac ► Iba stres? Vysoký tlak zabíja potichu. Ale toto si všimnete

Päťdesiatnik Viewegh však medzi nich nepatril. Nefajčil, pil striedmo, mal svoj pokojný stereotyp, športoval, dokonca zabehol maratón.

Priznáva, že si život možno až príliš užíval



Foto: Profimedia.sk

„Pripadá mi to nefér, ale kde je napísané, že život má byť fér?“ Potrpel si na exotické dovolenky, kvalitné vína a ženy. Tie jeho manželka dlhé roky prehliadala, až sa s ním minulý rok rozviedla. Michalovi sa naďalej darí dodržiavať svoj štandard v podobe jednej vydanej knihy ročne a napriek nepriaznivým životným okolnostiam sú opäť plné humoru.

► Keď vám srdce správne bije: Viete, aký je ideálny pulz?

► Máte pocit, že vám srdce príliš búši? Kedy je dôvod na obavy?

Príznaky ako pri infarkte

MUDr. Adrián Kolesár, PhD., zástupca prednostu Kliniky srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach

Akútne natrhnutie srdcovej tepny, aorty, každoročne postihne na Slovensku 5 až 30 ľudí z milióna. Sú to prevažne muži vo veku od päťdesiat do sedemdesiat rokov a najmä tí, čo si neliečia vysoký krvný tlak. Rizikovým faktorom je aj fajčenie a obezita.

Príznaky sú podobné infarktu – náhla intenzívna bolesť za hrudnou kosťou alebo pod lopatkami, ktorá môže vystreľovať aj do oblasti krku a brucha. K tomu sa môže pridať bolesť hlavy a nevoľnosť.

Bohužiaľ, úmrtnosť je až 80 %, pričom polovica z pacientov skoná skôr, ako sa dostane do nemocnice. Ak prídu včas a podarí sa operácia, pri ktorej sa postihnutá aorta zrekonštruuje, 60 % z nich má perspektívu viesť plnohodnotný život. Postihnutý úsek aorty sa vystrihne a nahradí cievnou protézou – buď bez aortálnej chlopne, alebo s ňou, ak ju proces postihol tiež. Pri operácii na krátky čas vždy zastavujeme aj spustený mimotelový obeh a pacient je počas tohto cirkulačného zastavenia v riadenej klinickej smrti.

Zastavil vás náhle infarkt? Tu je dôvod, prečo dnes pohrozí aj štyridsiatnikovi