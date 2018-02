Môžete nakaziť svojho psa? A chytí to on od vás?

Chrípka nie je len ľudská, prasacia či vtáčia. Chrípku mávajú aj psy. Môžete ju od vášho miláčika chytiť?

Príznakom chrípky u psa je výtok z nosa, kašeľ a strata chuti do jedla. Pri slabšej však nemusia byť príznaky prakticky žiadne a, naopak, pri ťažkej môže ochorenie prerásť až do zápalu pľúc či viesť k smrti. Avšak väčšina psov sa zotaví v priebehu dvoch až troch týždňov.

Málo pravdepodobné, no nie vylúčené

Psia chrípka je rovnako chytľavá ako ľudská a zvieratá ju môžu medzi sebou šíriť kvapôčkovou infekciou v parkoch, útulkoch, chovateľských staniciach. Infekčné sú tri až štyri týždne. Hoci odborníci predpokladajú, že nakaziť sa vírusom chrípky od psa nie je pravdepodobné a ešte prípad prenosu na človeka nezaznamenali, zároveň priznávajú, že vylúčené to nie je.

Nekýchajte na psov!

Podľa amerického Centra na kontrolu a prevenciu chorôb sa chrípkové vírusy neustále menia a je preto možné, že psí vírus zmutuje tak, aby mohol infikovať aj ľudí a ľahko sa medzi nimi šíril. No z povahy jeho genetického kódu je to veľmi málo pravdepodobné. Podľa odborníkov by sme sa viac mali báť toho, že náš pes chytí chrípku od nás. „Psy a mačky môžu byť niekedy napadnuté vírusom kmeňu ľudskej chrípky,“ vraví Amy Glaserová, riaditeľka Molekulárneho diagnostického laboratória v Cornellovom diagnostickom centre pre zvieratá. „Takže ak máte chrípku, myslite na to, že ju môžete predať svojmu miláčikovi,“ varuje. Je to ale naozaj výnimočné.

