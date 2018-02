Na bolesť hlavy, stres aj nádchu. Vy ešte nemáte izbové rastliny proti smogu?

Bolieva vás hlava, ťažko sa vám zaspáva a ešte ťažšie prebúdza? Nemáte v spálni tú správnu výbavu.

Nielen v mestách vdychujete spolu so vzduchom látky, ktoré škodia zdraviu. Mnohé sa nachádzajú priamo u vás doma a ak nemáte ten správny „les“, dlho to nevydržíte. „Rastliny sú schopné pomocou fotosyntetických a mikrobiologických procesov v pôde z ovzdušia odfiltrovať určité škodlivé látky,“ potvrdzuje vedec Jaromír Kučera zo Slovenskej akadémie vied. Vedci z NASA zostavili zoznam rastlín, ktoré efektívne čistia vzduch. „Medzi najefektívnejšie patrí lopatkovec, chryzantéma, dracéna, svokrin jazyk a brečtan. Sú to nenáročné rastliny, ktoré sa u nás dajú ľahko pestovať a sú bežne dostupné,“ radí vedec.

Správne kvety zneškodnia až 90 percent toxínov v izbe

Pohlcujú škodliviny

Medzi najčastejšie škodlivé látky v domácnosti patria formaldehyd, benzén, amoniak, trichlóretylén, xylén, čpavok, oxid uhoľnatý a uhličitý. Do vzduchu sa uvoľňujú z nábytku, stien, kúrenia i kobercov, najmä nových. Pri upratovaní k nim primiešate aj výpary z čistiacich prostriedkov. A elektrosmog z obrazoviek a všetkých elektrických zariadení vzduch tiež práve nefiltrujte. Najmä malé deti a starší ľudia môžu v takom vzduchu trpieť bolesťami hlavy či dýchacími problémami. V ohrození sú aj tehotné ženy, ľudia s chronickými chorobami a v strese. Čo vám pomôže? Časté vetranie, ideálne nárazové, a zadováženie si vhodných izbových rastlín, ktoré dokážu vzduch naozaj čistiť.

Aké sú prínosy rastlín v interiéroch?

zmierňujú bolesti hlavy

redukujú stres

pohlcujú pachy

zlepšujú kvalitu ovzdušia

prispievajú ku kvalitnejšiemu spánku

znižujú výskyt suchej pokožky

zvlhčujú sliznice nosa a úst

preventívne pôsobí proti respiračným ochoreniam

zlepšujú koncentráciu, pamäť, produktivitu a náladu

Poraďte sa s odborníkom

Pri výbere rastliny vždy prihliadajte na to, kam ju umiestnite. „Nedávajte na trendy, poraďte sa s odborníkom, ktorý posúdi svetelné a priestorové pomery. Predídete sklamaniu, že rastlina neprosperuje, alebo že sa jej darí až príliš a svojimi rozmermi vás začne vytláčať,“ radí záhradná architektka Ing. Laura Žilková.

Izbové rastliny môžete umiestniť na podlahu, police alebo na okno. Menšie druhy aj na nočné stolíky. Vyhnite sa radiátorom a miestam, kde je prievan. Pre zaneprázdnených sú ako stvorené hydroponické rastliny, ktoré odborníčka odporúča aj do spálne. „Pestovanie hydroponických rastlín je oveľa hygienickejšie aj ľahšie na údržbu. Podľa hladinomera alebo vlhkomera uvidíte, kedy rastlinu treba poliať. Ak si v kvetináči vyrobíte systém dlhodobej závlahy, stačí doliať vodu raz za štrnásť dní,“ pokračuje Žilková o pestovaní, na ktoré nepotrebujete hlinu. Rastliny korenia v keramzitových guľôčkach, ktoré sú vyrobené z expandovaného ílu. Ten dokáže nasať veľa vody a spätne ju uvoľniť. Medzi guľôčkami je priestor pre vzduch, odkiaľ korene čerpajú kyslík na dýchanie.

