Na čo Slováci na sviatky najviac míňajú? Vieme, ako neplytvať a ušetriť!

Chladničky máme na prasknutie, stoly plné a darčeky často vôbec nevyužijeme. Množstvo vianočných výdavkov je zbytočných. Ako ste na tom vy?

Aj vám sa stáva, že na Vianoce nakúpite viac potravín, než spotrebujete? Až tri štvrtiny opýtaných Slovákov sa v rámci prieskumu agentúry STEM/MARK priznalo, že nakupuje viac potravín, než reálne spotrebuje. V koši končí jedlo a nápoje za milióny eur.

Navýšené sviatočné menu

Stoly plné dobrôt, bez ktorých si Vianoce nevieme predstaviť a chladničky sú plné odhora nadol. Taká je realita mnohých slovenských domácností. Väčšina Slovákov minie za jedlo a nápoje na sviatky čiastku od 80 do 120 eur. Pre mnohých je aj toto luxus. 14 %-ám stačí na predvianočný nákup potravín menej než 40 eur.

Doprajeme si

Až 9 z 10 ľudí si priplatí za kvalitnejšie potraviny a nápoje, na rozdiel od zvyšku roka. 5 % hodlá zaplatiť aj dvojnásobok, teda viac ako 240 eur.

Zbytočne...

Nadbytočné potraviny sa väčšina Slovákov snaží po sviatkoch ešte spracovať na ďalšie použitie. Zamrazujú alebo rozdajú príbuzným. Mnohí však jedlo po sviatkoch jednoducho vyhodia do koša. Odhadom skončí v odpade jedlo a nápoje v hodnote asi 20 eur na domácnosť. V koši tak zbytočne skončia potraviny za milióny eur.

Rada ekonóma

„Pred samotným veľkým nákupom potravín je dobré napísať si zoznam a množstvo potravín, ktoré idem kupovať. Následne si to celé ešte raz pre istotu prejsť areálne zhodnotiť, čo a aké množstvo jedla naozaj dokážeme za tých pár dní skonzumovať,“ radí analytik spotrebiteľského financovania Roman Müller.

Na blízkych nešetríme

Za sviatočné dekorácie zaplatí polovica ľudí do 40 eur. Najdrahšou položkou sú darčeky, na ktoré minie každý piaty v priemere od 160 do 200 eur. Zvyšných 20 % sa dokáže zmestiť do 80 eur. „Približne každý 10. respondent v prieskume prezradil, že na darčeky minie čiastku prevyšujúcu 200 eur,“ dodáva Müller.

Čo s nechcenými darčekmi?

Stáva sa, že darček sa obdarovanému nepáči, nehodí sa mu alebo mu nesedí veľkosť oblečenia. 11 % Slovákov sa v prieskume vyjadrilo, že pred rokom darovali nevhodný darček. 17 % takýto nepotrebný darček dostalo.

Zaujímavé je, že dve tretiny ľudí si darček odloží napriek tomu, že ho nechce používať. Nie sme zvyknutí ho vymieňať za iný tovar. Len dvaja z desiatich si ho vymenili v obchode za iný. „Evidentne najpohodlnejšie to vyriešili 4 %-á respondentov, ktorí takýto darček jednoucho vrátili darcovi, nech to všetko za nich vybaví,“ hovorí finančník.

