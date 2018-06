Na grilovačke ho zasiahol brok! Myslíte na dovolenke naozaj na všetko?

Obyčajný európsky preukaz zdravotného poistenia vám stačiť nemusí. Niektoré nečakané situácie, ktoré sa vám stanú na dovolenke, by vám ani nenapadli!

Zbalený kufor a lekárnička pár dní pred odletom nie sú všetko. Aby ste si na dovolenke noazaj oddýchli, vybavte všetky povinnosti už vopred. Naozaj všetky. Čo všetko sa môže stať? „Klienta počas grilovačky pri ceste na toaletu zasiahol do ruky vystrelený brok zo vzduchovky. Ošetrenie tohto zranenia v nemocnici vyšlo na približne 3000 eur. Ďalšieho klienta pohrýzol v hoteli v Štrasburgu pes, keď sa ho pokúsil pohladkať," približuje Matej Neumann zo zdravotnej poisťovne Union, že zašitie ruky u lekára stálo cez 200 eur.

To by vám nenapadlo! Pre tieto prípady si zdravie na dovolenke poistite dvakrát

„Iného klienta by komplikovaná zlomenina krčku stehennej kosti v Španielsku s následnou operáciou a leteckým transportom na Slovensko bez poistenia vyšla až na 50 000 eur. Niektoré výkony v rámci operácie, transport do nemocnice a následne letecký transport do vlasti by nepokryl ani európsky preukaz zdravotného poistenia," ozrejmuje hovorca.

Preukaz zdravotného poistenia nestačí

Európskym preukazom zdravotného poistenia sa môžu slovenskí občania preukázať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú napojení na verejný systém zdravotného poistenia v krajinách Európskej Únie, Európskeho hospodárskeho priestoru ­Švajčiarska. Ak sa ním preukážete, máte rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny. Toto platí len pre verejné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na verejný systém zdravotného poistenia.

Vyšetrenie u súkromníka

Ak nemáte uzatvorené poistenie liečebných nákladov v zahraničí, všetky náklady, ktoré nezahŕňa európsky preukaz zdravotného poistenia, by ste museli platiť z vlastného vrecka. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pokrýva v rámci cestovného poistenia všetky nevyhnutné náklady za ošetrenie, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež prípadného prevozu na Slovensko, ako aj prevoz telesných pozostatkov. Komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára, kým s európskym zdravotným preukazom sa poskytuje ošetrenie len u lekára v štátnej sieti, ktorá nie je vždy v mieste pobytu v zahraničí dostupná.

Nárok na tlmočníka

Navyše ako poistený turista môžete okamžite po vzniku škodovej udalosti kontaktovať asistenčné služby, ktoré vám pomôžu zorganizovať návštevu zdravotníckeho zariadenia a oznámia aj meno lekára. Pri rečovej bariére vám poskytnú aj asistenciu pri komunikácii s ošetrujúcim lekárom.

Koľko si priplatíte?

Výška doplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je však v jednotlivých krajinách rôzna. Počítajte s tým, že vo väčšine krajín Európskej únie sa za starostlivosť pripláca. Vo Francúzsku je to 30% z ceny výkonu, v Grécku 25% z ceny liekov, prípadne pacient musí hradiť lieky v plnej výške. Platí to napríklad v Taliansku. Tieto náklady zdravotná poisťovňa nepreplatí, aj keď máte Európsky preukaz zdravotného poistenia. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, musíte zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu, ktorá vám preplatí výdavky v zmysle pravidiel francúzskeho práva.

