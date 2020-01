Petardy ohrozujú prsty i srdciarov. Ako môže skončiť preľaknutie?

V lepšom prípade vám ohňostroj len rozbúcha srdce. Oplatí sa však vedieť, ako zastavíte krvácanie a zachránite si oči. Neriskujte pri silvestrovskej zábave.

Výbuchom a ohňostrojom sa asi nevyhnete. Ako sa zachovať, keď niekomu vybuchne petarda v ruke? „V prvom rade treba zastaviť krvácanie. Tlakom v rane alebo tlakovým obväzom na centrálnej časti končatiny,“ vysvetľuje prezident SČK a záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. „Potom pohľadajte amputované časti a laicky zhodnoťte, či sa dajú prišiť späť. Ak nie sú znetvorujúco poškodené, čo je však zriedkavé, dajte amputované časti do vodotesného plastového vrecka. Potom ho dajte do ďalšieho, ktoré je naplnené vodou s ľadom.“

Nečakajte na šok

Určite zavolajte tiesňovú linku 155 alebo 112. Do príchodu záchranárov postihnutého tíšte. Šok sa skôr či neskôr objaví pri každom poranení. „Protišokové opatrenie poskytujte čím skôr, nie až pri výrazných príznakoch. Vtedy už môže byť neskoro,“ varuje dlhoročný záchranár. Poraneného sa snažte psychicky upokojiť a uložte ho do pohodlnej polohy. „Zakryte ho, aby nedochádzalo k strate tepla, a pri pocite sucha v ústach mu ovlažte pery vodou. Určite mu nedávajte žiadne tekutiny vrátane alkoholu, potraviny a nedovoľte poranenému ani fajčiť,“ upozorňuje doktor Dobiáš.

Držte viečko

Počas Silvestra však môže na vás číhať aj ďalšie nebezpečenstvo. Sledujete domáce ohňostroje a zrazu vám spadne niečo do oka. Pocit, že máte niečo cudzie v oku, môže sprevádzať aj slzenie, pálenie alebo kŕč v oblasti viečka. „Oko vyplachujte čistou vodou z vodovodu alebo stolovou vodou z fľaše,“ približuje prvú pomoc odborník. „Ideálne je, ak jeden záchranca otvára očné viečka a druhý vyplachuje. Zranený totiž nedokáže vlastnou vôľou držať otvorené oko.“

Ohrození srdciari

Výbuchy môžu výrazne zaskočiť ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Hodiť petardu pod nohy chodca skutočne nie je dobrý nápad. Ohrození môžu byť aj astmatici. „Preľaknutie môže u citlivých osôb vyvolať náhle zrýchlenie srdcovej činnosti a zvýšenie krvného tlaku s pocitmi búšenia srdca. Môžu sa objaviť aj bolesti hlavy a pocit na vracanie,“ opisuje odborník následky zľaknutia. „Nebezpečné je i zvírenie prachu a drobných nečistôt, ktoré potom dráždia na kašeľ a spôsobujú zápal očných spojoviek. Následkom môže byť neutíšiteľný dusivý kašeľ až astmatický záchvat.“ Postihnutého sa snažte upokojiť milým slovom. Ak sa za ťažkosťami s dychom po preľaknutí neskrývajú problémy so srdcom alebo s dýchaním, pomôže dýchanie do vrecúška.

Kedy utekať?

Nech si už vyberiete akúkoľvek zábavnú pyrotechniku, manipulácia s ňou si vyžaduje ostražitosť a triezvu hlavu. Určite by sa do odpaľovania nemali púšťať neplnoleté osoby bez dozoru ani dospelí pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Zbytočné hazardovanie znamenajú i experimenty s podomácky vyrobenou pyrotechnikou. „Pripití dobrovoľníci s fľašou v jednej ruke a s výbušninou v druhej sú nebezpeční,“ odkazuje dlhoročný záchranár Viliam Dobiáš. „Keď takéhoto potenciálneho samovraha a neúmyselného teroristu uvidíte, vzdiaľte sa od neho aspoň na niekoľko metrov.“

