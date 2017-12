Najlepší spánok pre vašu chrbticu? Paleospánok!

Novým trendom je spánok na zemi, takzvaný paleospánok. Odborníci sú zajedno, že tvrdšia podložka je na spanie jednoznačne lepšia, ako mäkká.

Spať priamo na podlahe sa neodhodlá každý, no pre chrbticu je to podľa mnohých skvelé.Autor: Shutterstock.com

Tretinu života prespíme a nie je jedno, na čom. Po preštudovaní viacerých návodov na kúpu matraca zistíte, že ste rovnako „múdri“ ako predtým, než ste začali čítať.

Zobúdzajte sa oddýchnutí! 6 atribútov, ktoré musíte zvážiť pri kúpe matraca

Čím tvrdší, tým lepší

Nájdete odporúčania od mäkučkého matraca, ktorý si sami napĺňate vodou, až po karimatku, ktorú položíte na podlahu a máte lôžko... Odborníci sa však čoraz častejšie prikláňajú k tomu, že ustlať by ste si mali natvrdo. „Treba si dopriať kvalitné, skôr tvrdšie lôžko,“ radí prednosta neurologickej kliniky v Ružomberku doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

„Čím tvrdší matrac, tým lepšie. To je základné pravidlo, ktoré platí pre chrbticu zdravého človeka, ak chce mať zdravý spánok,“ prízvukuje fyzioterapeutka Lucia Merceková. Priaznivci akéhosi návratu k prírode dokonca tvrdia, že najdokonalejšia posteľ je samotná tvrdá zem. Stačí len deka či koberec, nič viac.

VIDEO: Stuhnutú chrbticu treba uvoľniť. Stačí jej pár minút

Skúste to priamo na zemi

Na gumenej podložke položenej na parketách sa pre neustupujúce bolesti chrbta a začínajúci sa hrb medzi lopatkami rozhodla spávať MUDr. Dana Maňasková z Prahy, ktorá sa zaoberá výživovým poradenstvom. Spočiatku to síce chcelo pevnú vôľu a dokonca aj prekonanie bolesti, ktorú jej tvrdá podlaha spôsobovala, no dnes tvrdí: „So všetkou istotou vravím, zabudnite na zdravé matrace, kým je čas!“

VIDEOtip fyzioterapeutky: Takto si uvoľníte chrbát po vianočných nákupoch

Počas spánku sa podľa nej svaly uvoľnia a telo sa prispôsobí, narovná podľa podložky. Ona sama dnes chodí vystretá a cíti sa fajn. Spánok na zemi podporuje aj Benjamin Skipper, ktorý vychvaľuje jeho pozitíva na blogu modernpaleo. Ak však vytrváte, sľubuje lepší spánok aj odstránenie bolestí kĺbov i chrbtice. Rovnako ako Maňasková však upozorňuje, že prechod z postele na tvrdú zem nie je jednoduchý. „To, že sa vám na zemi zle spí, môže spôsobovať nezdravá telesná štruktúra a zlý každodenný postoj. Telo sa snaží prispôsobiť, ale zvyk mu v tom bráni.“ Ak však vytrváte, sľubuje lepší spánok aj odstránenie bolestí kĺbov i chrbtice.

Rýchla záchrana po seknutí v krku. Čo ak teplo neuľaví?

Vankúšik musí byť!

Žiadny predpis na podložku pri spaní teda neexistuje. Každý si musí sám preveriť, kde si najlepšie oddýchne, aby nevstával ráno dolámaný. Odborníci aj milovníci „paleospania“ na podlahe sa však zhodujú v tom, že chrbát by sa počas spánku nemal prehýbať, mal by byť vo vodorovnej polohe. A k tomu pomôže vankúšik pod hlavu.

„Mal by byť nízky, ale pevný. Dôležité je, aby mal krk dobrú oporu, aj krčná chrbtica by mala byť pri spánku vo vodorovnej polohe,“ vysvetľuje ortopéd doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc. Takže cestu k zdravému spánku môžete začať kúpou vankúšika. A to, kam ho položíte, je len na vás.

Problémy s otehotnením? Uvoľnenie chrbtice zlepší plodnosť i spermiogram

Spánok na zemi?

Negatíva:

chlad odspodu

dýchanie prachu na podlahe

menej príjemný sex

Pozitíva pre zdravého človeka:

vyrovnaný chrbát

menej bolestí „od chrbtice“

viac priestoru v byte bez postele