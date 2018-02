Najzdravšie spánkové polohy: Vstávajte bez bolesti a stuhnutia

Pri spánku na chrbte sa tvorí najmenej vrások, na boku naopak kvalite pokožky uberáte a v polohe embrya neutrpí pružnosť vášho dekoltu, no čo na to váš chrbát?

Pokiaľ nemáte zdravotné ťažkosti, nie je dôvod zmenu polohy, v ktorej spíte, riešiť. Ak by vám niečo v príjemnom odpočinku rušilo, prirodzene sa pretočíte. No ak vás trápia bolesti chrbtice, mali by ste vedieť, že aj v spánku jej môžete značne priťažiť.

Tipy po práci:

Dobrý matrac nestačí

Všetko závisí od zakrivenia chrbtice a konkrétnej príčiny, ktorá vám bolesť spôsobuje. Veľmi dôležité je začať vhodným matracom a špeciálne tvarovaným vankúšom. Ak však do ich kvality zainvestujete, no spíte v polohe, ktorá vám deformuje chrbticu, ani ten najlepší matrac nezabráni tomu, aby ste sa ráno prebudili s bolesťou.

Kam sa otáčate?

spánok na ľavom boku vyvíja tlak na pečeň, pľúca a žalúdok. Pre lepší krvný obeh plodu sa odporúča tehotným,

spánok na pravom boku sa neodporúča pri pálení záhy. Ústup žalúdočných kyselín v tejto polohe trvá dlhšie.

