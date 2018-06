Nebezpečné parazity v byte! Skontrolujte po víkende svojho psa

Až dvadsať percent kliešťov prenáša nebezpečnú chorobu. Možno ste si ho doniesli odtiaľ, kde ste boli s domácim miláčikom cez víkend.

Kliešte sú druhými najvýznamnejšími prenášačmi pôvodcov prenosných ochorení - vírusov, baktérií a prvokov - na svete. V našich klimatických podmienkach im dokonca patrí prvenstvo, ktoré v celosvetovom meradle zastávajú komáre. Na Slovensku je najrozšírenejším kliešťom a najvýznamnejším prenášačom kliešť obyčajný, ktorý prenáša rickettsie, anaplazmy, vírus kliešťovej encefalitídy, parazitárne prvoky babézie a baktérie borélie. Práve boréliami, ktoré sú pôvodcami prenosných ochorení, ako je napríklad najčastejšie vyskytujúca sa Lymská borelióza, je nakazený v priemere každý piaty kliešť.

Rizikové oblasti

Boréliami sú nakazené kliešte takmer všade. Podľa odborníkov z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied (SAV) bolo vlani v lesoparku na Železnej studničke v Bratislave na borélie pozitívnych okolo 28 percent kliešťov a túto jar to bolo zatiaľ do 16 percent. V zámockom parku v Malackách to je zhruba 20 percent a v lese na košickom sídlisku Furča zaznamenali vysokú nakazenosť kliešťov, a to až takmer 40 percent. Odborníci zaznamenali nakazené kliešte aj v horských oblastiach, ako napríklad na Martinských holiach a myjavských kopaniciach.

Kliešte aj v byte

Na Slovensku sa môžu objaviť aj kliešte a nimi prenášané patogény, netypické pre miestne podnebné pásmo. Odborníci zo SAV vlani v Bratislave zaznamenali prípad zamorenia bytu kliešťami Rhipicephalus sanguineus bežne vyskytujúceho sa v Stredomorí, Chorvátsku, na Blízkom východe, v Afrike alebo v Amerike. Hlavným nositeľom tohto druhu kliešťa je pes, môže sa však pricicať aj na človeka a preniesť naňho nebezpečnú rickettsiu - Rickettsia conorii, ktorá vyvoláva takzvanú Mediteránnu horúčku. Tieto kliešte na rozdiel od spomínaného kliešťa obyčajného dokážu prežiť aj vo vnútri bytu.

V tráve či na stromoch?

Kliešte možno na Slovensku nájsť všade, kde je vegetácia, do nadmorskej výšky približne tisíc metrov. Ich aktivita závisí od teploty a vlhkosti prostredia, pričom začína na jar, keď teploty vystúpia nad osem stupňov Celzia. Po dlhej zime na Slovensku nasledovala veľmi teplá jar, a tak od konca marca a začiatku apríla začal intenzívny výskyt kliešťov, ktorý trvá až doteraz.

