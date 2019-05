Náš tip: Čo robíte vo štvrtok? Poďte na Zelený trh! My tam budeme

Populárne zelené trhovisko sa vo štvrtok 16. mája uskutoční už po šiesty raz. Trhovisko plné poctivých výrobcov, ktorí chcú robiť veci lepšie, zdravšie a kvalitnejšie.

Srdce biznis zóny na Plynárenskej ulici v Bratislave sa opäť premení na miesto so stánkami a atraktívnym programom v duchu ekológie a zdravého životného štýlu. Na čo sa môžete tento rok tešiť?

Prineste si vlastné nádoby

„Vážime si" - To je motto pripravovaného 6. ročníka Eco Village, počas ktorého sa bude vzdávať pocta prírode, kvalitným surovinám či hodnote, akou je zdravie. Motto „Vážime si“ rozhodne nezostane len v prenesenom význame, ale priamo na trhu sa predstaví čapovaná drogéria či bezobalový obchod. Tieto stánky návštevníkov upozornia na zbytočné plastové balenia, na plytvanie s potravinami a kozmetickými výrobkami a naučia ich, ako si odvážiť len toľko potravín či drogérie, koľko spotrebujú. „Pre nás je dôležité ísť príkladom v udržateľnosti, ekologickosti a zelenom myslení tak vo vnútri našej budovy, ako aj prostredníctvom nášho podujatia. Atraktívni predajcovia a zaujímavý a náučný program, to sú piliere Eco Village, na ktorých si dávame vždy záležať," vysvetľuje Radovan Mihálek, organizátor podujatia, ktorý počas Eco Village vždy rád nakukne do stánkov a spoznáva nové ekologické produkty.



Tradícia zeleného trhoviska z roka na rok silnie. Návštevníci Eco Village sa môžu tešiť na tridsiatku stánkov, rozličné workshopy s predajcami, zaujímavé informácie, ktoré môžu priamo v stánkoch načerpať, zajesť si zdravé dobroty a započúvať sa do príjemnej hudby, o ktorú sa postará Oto Váhovský. Moderátorkou podujatia bude Diana Hágerová. „Atmosféru trhu bude už tradične dotvárať mím Michal, ktorý nás rozveseľuje už niekoľko rokov, zaujímavé recepty predstaví a priamo na pódiu uvarí Zuzka Frešo, Ekocharita pristaví kontajner na oblečenie," hovorí o atrakciách programu R. Mihálek. Eco Village sa teší aj na najmenších, pre ktorých budú pripravené drobné aktivity.

